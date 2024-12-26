Erzincan'da 244 litre kaçak içki ele geçirildi

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, sahte alkol üretimi ve kaçak içki satışına ilişkin çalışma başlattı. Ekipler, 8 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. 5 şüpheli gözaltına alınırken, operasyonda yurt dışından getirildiği tespit edilen 244 litre kaçak içki, 1 alkol yapımında kullanılan tekne ve 5 cep telefonu ele geçirildi. 5 şüpheli hakkında '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanuna muhalefet etmek' suçlarından adli işlem başlatıldı.

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