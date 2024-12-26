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        Erzincan'da 244 litre kaçak içki ele geçirildi

        ERZİNCAN'dayılbaşı öncesi yapılan eş zamanlı baskınlarda 5 şüpheli yakalandı, 244 litre kaçak içki ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 09:44 Güncelleme: 26.12.2024 - 09:50
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        Erzincan'da 244 litre kaçak içki ele geçirildi
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        ERZİNCAN'dayılbaşı öncesi yapılan eş zamanlı baskınlarda 5 şüpheli yakalandı, 244 litre kaçak içki ele geçirildi.

        Erzincan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, sahte alkol üretimi ve kaçak içki satışına ilişkin çalışma başlattı. Ekipler, 8 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. 5 şüpheli gözaltına alınırken, operasyonda yurt dışından getirildiği tespit edilen 244 litre kaçak içki, 1 alkol yapımında kullanılan tekne ve 5 cep telefonu ele geçirildi. 5 şüpheli hakkında '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanuna muhalefet etmek' suçlarından adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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