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        Hobi olarak başladı, Avrupa ve ABD'ye satış yapar hale geldi

        ERZİNCAN'da girişimci Muhammed Furkan Gürci (27), pandemi döneminde hobi olarak başladığı kamp malzemeleri üretiminde Avrupa ve ABD'ye satış yapar hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 09:47 Güncelleme: 05.01.2025 - 09:50
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        Hobi olarak başladı, Avrupa ve ABD'ye satış yapar hale geldi
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        ERZİNCAN'da girişimci Muhammed Furkan Gürci (27), pandemi döneminde hobi olarak başladığı kamp malzemeleri üretiminde Avrupa ve ABD'ye satış yapar hale geldi.

        Muhammed Furkan Gürci, ailesiyle birlikte göç ettikleri Erzincan'da pandemi döneminde hobi olarak kamp malzemeleri üretimine başladı. Kendisi de kamp yaptığı için gerekli malzemeleri çok iyi bilen Gürci, evdeki atölyesinde bıçak, balta, ahşap ürünlerini tasarlayıp, üretti. Pandemi boyunca evden üretime devam eden Muhammed Furkan Gürci, işini büyütmek için KOSGEB’de 'İleri Girişimcilik Programı' desteği aldı. Ardından kent merkezinde iş yeri açan Gürci, sosyal medya üzerinden yaptığı satışlarla bir anda 81 ile ulaşmayı başardı. Muhammed Furkan Gürci, dükkan küçük gelince Erzincan Organize Sanayi Bölgesi’nde atölye açtı. Genel olarak kamp malzemeleri, bıçak, balta, deri eldiven, ahşap ürünler tasarlayarak üreten Gürci, internet üzerinden yurt dışına da ulaşmaya başladı. Muhammed Furkan Gürci, Avrupa ülkeleri ve Amerika'dan gelen talepler üzerine tasarladığı ürünleri buralara da gönderiyor.

        ‘HOBİ OLARAK BAŞLADI’

        Hobi olarak başladığı işi bir meslek olarak sürdürdüğünü belirten Muhammed Furkan Gürci, "Öğrenciyken kamp yapıyordum. Kampta kullanacağım malzemeleri koymak için deriden kılıflar yapmaya başladım. Kampta kullandığım malzemeleri bir zaman sonra kendim yapmak istedim. O şekilde hobi olarak başladı. Ahşaptan malzemeler yaptım. Bıçaklar yapmaya başladım. Pandemi süresinde Erzincan'daki evimizde küçük bir atölye kurdum. Orada üretim yapmaya devam ettim. Sonra yaptığım ürünleri sosyal medyada paylaşınca çevremden de yaptığım ürünlere talep gelmeye başladı. Bu talepler doğrultusunda üretip satmaya başladım. Daha sonra KOSGEB'den 'İleri Girişimcilik Programı' desteği aldım. Erzincan merkezde küçük bir dükkan açtım. Yaklaşık 2-2,5 sene de orada üretim ve satış yapmaya başladım. İşler iyi gitti, oradaki dükkana sığmamaya başladık. Sonrasından organize sanayi bölgesindeki iş yerimize geçiş yaptık. Şu anda burada da genel olarak kamp malzemeleri, bıçak, balta, deri eldiven, ahşap malzemeler, kupa gibi ürünlerin üretimini yapıyorum. Türkiye'nin 81 iline aynı zaman da yurt dışında Avrupa'ya, Amerika'ya satış yapıyorum" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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