Hobi olarak başladı, Avrupa ve ABD'ye satış yapar hale geldi

ERZİNCAN'da girişimci Muhammed Furkan Gürci (27), pandemi döneminde hobi olarak başladığı kamp malzemeleri üretiminde Avrupa ve ABD'ye satış yapar hale geldi.

Muhammed Furkan Gürci, ailesiyle birlikte göç ettikleri Erzincan'da pandemi döneminde hobi olarak kamp malzemeleri üretimine başladı. Kendisi de kamp yaptığı için gerekli malzemeleri çok iyi bilen Gürci, evdeki atölyesinde bıçak, balta, ahşap ürünlerini tasarlayıp, üretti. Pandemi boyunca evden üretime devam eden Muhammed Furkan Gürci, işini büyütmek için KOSGEB’de 'İleri Girişimcilik Programı' desteği aldı. Ardından kent merkezinde iş yeri açan Gürci, sosyal medya üzerinden yaptığı satışlarla bir anda 81 ile ulaşmayı başardı. Muhammed Furkan Gürci, dükkan küçük gelince Erzincan Organize Sanayi Bölgesi’nde atölye açtı. Genel olarak kamp malzemeleri, bıçak, balta, deri eldiven, ahşap ürünler tasarlayarak üreten Gürci, internet üzerinden yurt dışına da ulaşmaya başladı. Muhammed Furkan Gürci, Avrupa ülkeleri ve Amerika'dan gelen talepler üzerine tasarladığı ürünleri buralara da gönderiyor.