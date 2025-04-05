Erzincan-Sivas kara yolunda kar yağışı

ERZİNCAN ve çevresinde etkili olan yağmur yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Erzincan kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur ilerleyen saatlerde yerini kara bırakınca, yüksek kesimler yeniden beyaza büründü. Erzincan-Sivas kara yolunda etkili olan kar yağışının ardından ekipler yolun ulaşıma açık kalması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kar yağışının etkili olduğu Erzincan-Sivas kara yolundaki Sakaltutan ve Kızıldağ geçitleri ile Erzincan-Gümüşhane kara yolundaki Ahmediye Geçidi'nde kara yolları ekipleri gece boyu çalışmalarını sürdürdü. Ekiplerin, kar küreme ve tuzlama işlemleri sonrası da ağır tonajlı araçlar yollarına kontrollü olarak devam etti. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları ve kış lastiği kullanmaları konusunda uyardı. Bölgede karla mücadele çalışmalarının hava koşullarına bağlı olarak devam edeceği belirtildi.