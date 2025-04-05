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        Erzincan-Sivas kara yolunda kar yağışı

        ERZİNCAN ve çevresinde etkili olan yağmur yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 12:20 Güncelleme: 05.04.2025 - 12:25
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        Erzincan-Sivas kara yolunda kar yağışı
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        ERZİNCAN ve çevresinde etkili olan yağmur yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

        Erzincan kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur ilerleyen saatlerde yerini kara bırakınca, yüksek kesimler yeniden beyaza büründü. Erzincan-Sivas kara yolunda etkili olan kar yağışının ardından ekipler yolun ulaşıma açık kalması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Kar yağışının etkili olduğu Erzincan-Sivas kara yolundaki Sakaltutan ve Kızıldağ geçitleri ile Erzincan-Gümüşhane kara yolundaki Ahmediye Geçidi'nde kara yolları ekipleri gece boyu çalışmalarını sürdürdü. Ekiplerin, kar küreme ve tuzlama işlemleri sonrası da ağır tonajlı araçlar yollarına kontrollü olarak devam etti. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları ve kış lastiği kullanmaları konusunda uyardı. Bölgede karla mücadele çalışmalarının hava koşullarına bağlı olarak devam edeceği belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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