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        Erzincan'da polis ekipleri, vatandaşları karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyardı

        Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, havaların soğuması ile yaşanabilecek karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 11:30 Güncelleme: 19.11.2024 - 11:37
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        Erzincan'da polis ekipleri, vatandaşları karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyardı
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        Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, havaların soğuması ile yaşanabilecek karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli, havaların soğumasıyla birlikte "soba dumanı zehirlenmelerine" karşı bilgilendirme çalışması yaptı.

        Kentte soba kullanımının yoğun olduğu mahallelere giden polis ekipleri, rüzgarlı havalarda dikkat edilmesi, belirli periyotlarda soba ve baca temizliğinin yapılması, geceleri sobanın söndüğünden emin olunması ve kömür yakılmaması yönünde vatandaşlara uyarılarda bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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