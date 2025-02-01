Erzincan'da terör propagandası iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
Erzincan'da sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Erzincan'da sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü PKK ve DEAŞ'ın propagandasını yapan D.A.P. ve D.K'yi tespit etti.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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