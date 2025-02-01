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        Erzincan'da terör propagandası iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

        Erzincan'da sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 15:57 Güncelleme: 01.02.2025 - 15:57
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        Erzincan'da terör propagandası iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
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        Erzincan'da sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü PKK ve DEAŞ'ın propagandasını yapan D.A.P. ve D.K'yi tespit etti.

        Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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