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        Erzincan'nın Refahiye ilçesinde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi

        Erzincan'ın Refahiye ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 21:40 Güncelleme: 05.02.2025 - 21:40
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        Erzincan'nın Refahiye ilçesinde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi
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        Erzincan’ın Refahiye ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

        Refahiye Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçe genelinde gün boyu yaşanan yoğun kar yağışı sonrası oluşabilecek buzlanma nedeniyle ilçe Hıfzıssıhha Kurulunca 6 Şubat Perşembe günü eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verildiği ifade edildi.

        Açıklamada, ayrıca ilçede hamile ve engelli kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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