Erzincan'nın Refahiye ilçesinde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Erzincan’ın Refahiye ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Refahiye Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçe genelinde gün boyu yaşanan yoğun kar yağışı sonrası oluşabilecek buzlanma nedeniyle ilçe Hıfzıssıhha Kurulunca 6 Şubat Perşembe günü eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verildiği ifade edildi.
Açıklamada, ayrıca ilçede hamile ve engelli kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtildi.
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