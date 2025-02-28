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        Erzincan'daki Ergan Dağı'nda çığda arama kurtarma tatbikatı yapıldı

        Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde, 40 personelin katılımıyla çığda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 17:18 Güncelleme: 28.02.2025 - 17:30
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        Erzincan'daki Ergan Dağı'nda çığda arama kurtarma tatbikatı yapıldı
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        Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde, 40 personelin katılımıyla çığda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

        İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim ve tatbikata, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), 3. Ordu İstihkam Savaş Taburu Orta Seviye Arama Kurtarma Birliği ve kayak merkezinin çığ güvenliğinden sorumlu personelden oluşan 40 kişi katıldı.

        AFAD Van İl Müdürlüğünden gelen 3 uzman tarafından ekiplere çığda müdahale teknikleri ve kayıp kişilerin bulunması konusunda 4 gün boyunca eğitim verildi.

        Eğitimin son gününde yapılan çığda arama kurtarma tatbikatında, senaryo gereği çığ düşmesi sonucu 2 kayakçı kar kütlesi altında kaldı. Hızlıca olay yerine ulaşan ekipler, yerlerini tespit ettiği 2 kişi yaralı olarak kurtarıp hastaneye kaldırdı.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, AA muhabirine, çığ olaylarının ülkede görülen afetlerden olduğunu söyledi.

        Bu nedenle ekiplerin müdahale kabiliyetlerini artırmaları için tatbikatlar yaptıklarını belirten Canpolat, şunları ifade etti:

        "AFAD, UMKE, Erzincan'da bulunan 3. Ordu, JAK personelimiz ve Ergan Dağı Kayak Mekezi'nde çalışan çığ güvenliği personelimizle eğitimleri sıklıkla sürdürüyoruz. Bu sayede ilimizde gerçekleşme ihtimali olan çığ olayına karşı gerekli tedbirlerimizi alıyoruz. Diğer kurumlardan gözlemci olarak katılan personelimiz var. Bunların da sayısı yaklaşık 15 kişi. Onlar da bu çığ faaliyetini yakından izleyerek önümüzdeki eğitim ve tatbikatlarda arama kurtarma çalışmalarına katılacaklar. İnşallah böyle afet ve kazayı ilimizde ve ülkemizde yaşamayız ancak yaşanması durumunda da personelimizin gerekli eğitimleri almış olması ve bütün afetlere hazır olmasını temenni ediyoruz."

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