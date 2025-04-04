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        Erzincan'daki Ergan Dağı Kayak Merkezi 1 milyon 900 bin ziyaretçi ağırladı

        Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nin bu sezon 1 milyon 900 bin ziyaretçi ağırladığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 11:15 Güncelleme: 04.04.2025 - 11:15
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        Erzincan'daki Ergan Dağı Kayak Merkezi 1 milyon 900 bin ziyaretçi ağırladı
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        Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nin bu sezon 1 milyon 900 bin ziyaretçi ağırladığı bildirildi.

        Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'ni her yıl yurt içi ile yurt dışından çok sayıda kayaksever ziyaret ediyor.

        Kent merkezine 12 kilometre, havalimanına 13 dakika mesafedeki tesis, uzunlukları 1363 ile 2 bin 500 metre arasında değişen, farklı zorluk derecelerine sahip 4 pistiyle ziyaretçilerine göl ve çam ormanları manzarası eşliğinde kayak imkanı sunuyor.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bu sezon 1 milyon 900 bin kişinin Ergan Dağı Kayak Merkezi'ni ziyaret ettiği belirtildi.

        Ziyaretçilerden 1 milyondan fazlasının kayak tutkunu olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Spor merkezi olmanın ötesinde, bungalov oteli, dağ kütüphanesi, kafe ve sosyal tesisleriyle Ergan'ı bir yaşam merkezine dönüştürdük. Yapılan yatırımlarla daha modern ve daha dinamik bir hale geldi ama Ergan'da macera asla bitmez. Beyaz bir rüyadan uyanıyor ve doğanın yeşiline merhaba diyoruz. Şimdi yeşili keşfetme zamanı."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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