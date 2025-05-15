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        Erzincan'da sağanak sonrası bazı tarım arazileri su altında kaldı

        Erzincan'da sağanak sonrası Karasu Nehri'nin taşması sonucu bazı tarım arazileri suyla kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 17:50 Güncelleme: 15.05.2025 - 18:13
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        Erzincan'da sağanak sonrası bazı tarım arazileri su altında kaldı
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        Erzincan’da sağanak sonrası Karasu Nehri'nin taşması sonucu bazı tarım arazileri suyla kaplandı.

        Tercan ilçesinde bir haftadır etkili olan sağanak nedeniyle Karasu Nehri'nde taşkın meydana geldi.

        İlçe ve ilçeye bağlı Kargın beldesinde su altında kalan bazı tarım arazileri zarar gördü.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespit çalışması başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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