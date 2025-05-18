Erzincan'da aileler "Dijital Detoks Kampı" ile teknolojiden uzak 3 gün geçirdi

Erzincan’da, aile bağlarını güçlendirmek ve dijital bağımlılığı azaltmak için "Dijital Detoks Kampı" düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 2025 Aile Yılı ve 15-21 Mayıs Aile Haftası dolayısıyla Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde bulunan bungalov evlerde 12 aile ile çocuklarına yönelik 3 gün süren "Dijital Detoks Kampı" etkinliği yapıldı.

Etkinlikte, 3 gün boyunca özellikle cep telefonu ve televizyondan uzak kalan aileler, çeşitli oyunlarla keyifli vakit geçirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesinin ardından ailelerle birlikte programlar yapmayı sürdürdüklerini söyledi.

Gerçekleştirilen kampla aileleri tüm teknolojik aletlerden uzaklaştırarak aile bağlarını kuvvetlendirmeyi amaçladıklarını ifade eden Demirci, şöyle konuştu:

"Onların burada anılar biriktirmelerini sağlamalarına yardımcı olmaya ve en önemlisi bu kampla dijital bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. 2 gece ve 3 gün süren kampımız boyunca ailelerimiz ve çocuklarımız ile doğa yürüyüşleri gerçekleştirdik, kamp ateşi yaktık, birlikte şarkılar söyledik, atölye çalışmalarında bulunduk. Aile içi oturumlar düzenledik, ailelerimiz ve çocuklarımızla hep birlikte anılar biriktirdik. Doğayla iç içe dijitalden uzaklaşarak, teknolojiden bağımsız bir şekilde aileler ve bireylerimiz aile olmanın tadını çıkardılar."

Kampa katılan aile üyelerinden Ünal Kayacık (59) da ilk gün zorlandıklarını anlatarak, "Telefonlardan uzak kaldığımızda bayağı zorlandık ama sonra baktık ki aile ortamı daha ağır bastı. Baktık ki, telefon olmayınca biz bize kaldık. Bu 3 gün bizim için çok güzel geçti." dedi.

Nalan Fırat (52) ise toplumda iletişimin zayıfladığı dönemde yapılan etkinliğin farkındalık oluşturduğunu ve kampın çok faydalı geçtiğini belirterek, "Ergenlik döneminde olan bir kızım var. Dün akşam bayağı bir sorun yaşadık. Telefon istiyorum diye sorun çıkardı ama bugün o da çok sakinleşti. Telefonsuz bir hayatın nasıl olduğunu gördü. Onlar açısından da çok iyi oldu. Burada yapılan etkinlikler cep telefonunu aratmadı." diye konuştu.