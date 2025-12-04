Erzincan Valisi Aydoğdu'dan iş insanlarını hedef alan dolandırıcılığa karşı uyarı:

Erzincan'da Vali Hamza Aydoğdu, son zamanlarda art niyetli kişilerin, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp iş insanları, sivil toplum kuruluşları, hayırseverlerden bağış ve yardım kampanyası adı altında para istediğini tespit ettiklerini belirterek, bu tür dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olunmasını istedi.

Vali Aydoğdu, Valilikte düzenlenen "Kasım Ayı Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Kasım ayında düzenlenen bir terör operasyonunda 1 şüpheli hakkında adli işlem uygulandığını söyledi.

Geçen yılın kasım ayına göre asayiş olaylarının yüzde 23, mal varlığına yönelik suçların ise yüzde 18 azaldığını ifade eden Aydoğdu, kişilere karşı işlenen suçları aydınlatma oranının yüzde 100 olduğunu bildirdi.

Çeşitli suçlardan aranan 42 firari hükümlünün yakalanarak cezaevine gönderildiğini anlatan Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığı kapsamında 2025 yılı Kasım ayında yapılan operasyonlar sonucunda, 8 tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ve 10 av tüfeği olmak üzere toplam 23 silah ele geçirilmiş olup 124 kişi hakkında da adli işlem başlatılmıştır. 2025 yılı kasım ayında kent genelinde 'Uyuşturucu imal ve ticareti suçu' kapsamında 8 operasyon yapılmış, 16 kişi gözaltına alınarak adli işlem başlatılmıştır. Bu operasyonlarda 314,75 gram esrar, 34,51 gram bonzai, 4,77 gram metamfetamin, 3,5 gram kokain ve 4,39 gram skunk ve 51 sentetik ecza ele geçirilmiştir."

Aydoğdu, siber suçlarla mücadele kapsamındaki siber devriyelerde 59 kişi hakkında işlem yapıldığını ifade ederek, kentte "geçici koruma altındaki" Suriyeli uyruklu kişi sayısının da 106 olduğunu açıkladı.

Düzensiz göçle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Aydoğdu, motosiklet, skuter ve elektrikli bisiklet kullanıcılarının kask takma zorunluluğunun olduğunu ve buna dikkat edilmesini istedi.

Zorunlu kış lastiği uygulamasını hatırlatan Aydoğdu, "İlimiz genelinde kış mevsimi koşulları ve trafik güvenliğine yönelik olumsuzluklar göz önüne alınarak Karayolları, İl Özel İdaresi, Belediye, AFAD, emniyet ve jandarma başta olmak üzere ilgili kurumlarımız gerekli olan tüm hazırlıklarını yaptılar." dedi.

Aydoğdu, son zamanlarda art niyetli kişilerin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp iş insanları, sivil toplum kuruluşları, hayırseverlerden çeşitli gerekçelerle bağış ve yardım kampanyası adı altında para istediğini tespit ettiklerini belirterek, "Herhangi bir kamu kurumunun veya kamu görevlisinin iş insanlarından, sivil toplum kuruluşlarından ve hayırsever vatandaşlardan telefon veya diğer iletişim yollarıyla yardım toplama gibi bir talebi veya yöntemi kesinlikle bulunmuyor. Bu kişilere kesinlikle itibar etmesinler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulunsunlar." diye konuştu.