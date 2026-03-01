Erzincan'da eritmek istediği kurşunun patlaması sonucu 1 kişi yaralandı

Erzincan'da ocakta erittiği kurşunun patlaması sonucu 1 kişi ağır yaralandı. Mimarsinan Mahallesi 1206. sokaktaki apartmanın birinci katında oturan Muhammet A. (43), ocakta kurşun eritmek istediği sırada patlama meydana geldi. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Muhammet A. ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

