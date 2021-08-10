Erzincan'da trafik kazası: 8 yaralı

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Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi Cehennem Deresi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Muhammet Mustafa Özaydın'ın kullandığı 22 AJ 639 plakalı otomobil, virajda Yavuz Karaca idaresindeki 1KPX18 yabancı plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ve 4’ü çocuk otomobillerdeki 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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