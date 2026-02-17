Erzincan'ın neyi meşhur? Erzincan'da ne yenir, ne alınır, neresi gezilir?

Bakırcılar Çarşısı'ndan yükselen ritmik çekiç seslerinin tulum peynirinin keskin kokusuna karıştığı bu şehir, tezatların uyumunu sergiler. Bir yanda Ergan Dağı'nda kayak yapmanın keyfini sürerken, diğer yanda Karanlık Kanyon'un derinliklerinde adrenalin dolu bir bot turuna çıkabilirsiniz. Munzur Dağları'nın eteklerinde otlayan koyunların sütünden elde edilen o eşsiz peyniri, sadece bir kahvaltılık değil, şehrin kimliğidir. Doğa tutkunları için Girlevik Şelalesi'nin serinliği, tarih meraklıları için ise Mama Hatun Külliyesi'nin zarafeti, Erzincan'ı sadece bir geçiş noktası olmaktan çıkarıp, başlı başına bir keşif rotasına dönüştürür.

Erzincan, coğrafi yapısı gereği hem kış turizmine hem de doğa sporlarına son derece elverişlidir. Şehre adım attığınızda sizi karşılayan geniş caddeler ve düzenli yapılaşma, geçmişin acı tecrübelerinden çıkarılan derslerin bir sonucudur. Ancak şehrin ruhu, modern binalarda değil, Kemaliye'nin taş evlerinde ve esnafın güler yüzünde saklıdır. Bu içeriğimizde, Erzincan mutfağının dönerinden ketesine uzanan lezzetlerini, dünya çapında üne sahip kanyonlarını, el emeği bakır işçiliğini ve gezi rotalarını ele alıyoruz.

ERZİNCAN'DA NE YENİR? Erzincan mutfağı denince akla gelen ilk ve en baskın lezzet, şüphesiz Erzincan tulum peyniridir. Munzur ve Çayırlı yaylalarındaki buz gibi sulardan içen, tertemiz havada otlayan koyunların sütünden yapılan bu peynir, hayvan postu tulumlarda aylarca olgunlaştırılarak sofralara gelir. Keskin aroması, dağılan yapısı ve damağa yapışan lezzetiyle Türkiye'nin en iyi peynirlerinden biri kabul edilir. Sabah kahvaltılarında sıcak tandır ekmeği ve tereyağı ile buluştuğunda ortaya çıkan tat, güne başlamanın en güzel yoludur. Ancak Erzincan gastronomisi sadece peynirden ibaret değildir. Şehrin bir diğer gururu ise Erzincan döneridir. Diğer dönerlerden farklı olarak, kıyma kullanılmadan, tamamen yaprak etten yapılan ve odun ateşinde pişirilen bu döner, etin en saf halini sunar. Üzerine incecik kesilmiş soğan ve sumakla servis edilen döner, yanında ayranla tam bir ziyafete dönüşür. Hamur işleri konusunda da oldukça iddialı olan Erzincan'da, kete ayrı bir yere sahiptir. İçi cevizli veya sade olarak yapılan, dışı çıtır içi tel tel dökülen Erzincan ketesi, çay saatlerinin vazgeçilmezidir. Yöresel tatlılardan gasefe, kurutulmuş kayısıların (erik de olabilir) tereyağında kavrulup üzerine ceviz serpilmesiyle yapılan, hem pratik hem de enerji deposu bir tatlıdır. Ayrıca ekşili köfte, kelecoş ve babikko gibi yöresel yemekler de Erzincan sofralarının zenginliğini yansıtır. Üzüm severler için ise Cimin üzümü, siyah rengi, ince kabuğu ve mayhoş tadıyla Erzincan'ın tescilli lezzetleri arasındadır ve özellikle Üzümlü ilçesinde bolca yetiştirilir.

ERZİNCAN NERESİ GEZİLİR? Erzincan gezisinin en büyüleyici durağı, hiç kuşkusuz Kemaliye, eski adıyla Eğin ilçesidir. Tarihi taş evleri, ahşap işlemeli kapıları ve Fırat Nehri'ne bakan manzarasıyla adeta bir açık hava müzesidir. Kemaliye'de bulunan Karanlık Kanyon, dünyanın en büyük kanyonlarından biridir ve Fırat'ın sarp kayalıklar arasından süzülerek aktığı bu yerde tekne turu yapmak nefes kesici bir deneyimdir. Kanyonun yamaçlarına yapılan Taş Yolu ise insan azminin bir kanıtı olarak görülmeye değerdir. Doğa severler için Girlevik Şelalesi, yazın serinletici suyuyla, kışın ise donarak oluşturduğu devasa buz sarkıtlarıyla dört mevsim ziyaretçi akınına uğrar. Burada piknik yapmak ve suyun sesiyle dinlenmek Erzincan klasiklerindendir. Kış turizminin yükselen değeri Ergan Dağı Kayak Merkezi, Türkiye'nin en uzun pistlerinden birine sahiptir. Munzur manzarasına karşı kayak yapmak, kış tatilcileri için eşsiz bir fırsattır. Tarih meraklıları için Tercan ilçesindeki Mama Hatun Külliyesi, Saltuklular döneminden kalma, kendine has mimarisiyle dikkat çeken bir anıt eserdir. Türbenin dilimli gövdesi ve çevre duvarları, Anadolu mimarisinde nadir görülen bir tarza sahiptir. Ayrıca Altıntepe Ören Yeri, Urartu dönemine ait kalıntıları, tapınak ve saray yapılarıyla arkeoloji tutkunlarını bekler. Şehir merkezindeki Terzibaba Türbesi ve Camii de inanç turizmi açısından önemli duraklardandır.