Erzurum'da 12 milyon TL'lik çevre cezası

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nü ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında brifing aldı. Erzurum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Laloğlu tarafından Erzurum'da çevre ve şehircilik alanındaki mevcut durumu ile yürütülen faaliyetlere ilişkin kapsamlı bilgi verildi.

Brifingde, 2 Aralık 2024 tarihi itibarıyla İl Müdürlüğü'nün yeni hizmet binasında hizmet vermeye başladığı belirtildi. İl Müdürlüğünce, Milli Eğitim Müdürlüğü yatırım programı kapsamında proje ve yapım ihaleleri tamamlanan 11 adet okul ve 2 adet öğretmenevinin yapım çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Ayrıca, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü yatırım programında yer alan Palandöken Kayak Merkezi Jandarma Bölgesi Çığ Kontrol Projesi FAZ-I kapsamında 28 milyon 461 bin TL bedelle sözleşme imzalandığı ve yapım işinin sürdüğü kaydedildi.

2026 yılı İskân Hizmetleri yatırım programı kapsamında 9 ilçede, 19 mahallede toplam 88 konutun yapımının devam ettiği; Hınıs ilçesi Ortaköy Mahallesi ile Uzundere ilçesi Balıklı Mahallesi'nde yürütülen konut projelerinde fiziki gerçekleşmenin yüzde 85 seviyesine ulaştığı belirtildi.

İlde Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş 21 adet yapı denetim kuruluşu ve 3 adet yapı malzemeleri laboratuvarının faaliyet gösterdiği ifade edildi.

Çevre yatırımları kapsamında 2025 yılında 10 adet "ÇED Olumlu", 30 adet "ÇED Gerekli Değildir" ve 117 adet ÇED muafiyeti kararı verildiği; ayrıca 14 adet Geçici Faaliyet Belgesi, 19 adet çevre izni, 6 adet çevre lisansı ve 28 adet muafiyet düzenlendiği bildirildi.

2025 yılı içerisinde çevre mevzuatı kapsamında İl Müdürlüğüne ulaşan şikâyetlerin değerlendirildiği, ani, planlı ve birleşik denetimlerin gerçekleştirildiği; bu kapsamda toplam 328 denetim yapıldığı ifade edildi.

Yapılan denetimler sonucunda 2025 yılında tüzel kişilere 11 milyon 580 bin 809 TL, gerçek kişilere ise 1 milyon 381 bin 138 TL olmak üzere toplam 12 milyon 108 bin 865 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Vali Aydın Baruş, çevre ve şehircilik alanında yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekerek, emeği geçen tüm kurum personeline teşekkür etti.