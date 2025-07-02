Erzurum'da 4.1 büyüklüğünde deprem oldu! Erzurum depreminin merkez üssü neresi?
Erzurum Köprüköy saat 16.58'de meydana gelen 4.1 büyüklüğünde bir depremle sallandı. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem, yerin 6.92 kilometre altında oldu. İşte, Erzurum deprem merkez üssü, saati ve diğer detaylar...
Bugün Bursa'da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremden sonra Erzurum da 4.1 ile sallandı. AFAD, depremin Köprüköy ilçesinde saat 16.58'de meydana geldiğini duyurdu. İşte, 2 Temmuz Erzurum'da meydana gelen depremin merkez üssü, derinliği ve saati...
ERZURUM 4.1 İLE SALLANDI
Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 16.58'de olan sarsıntı yerden 6.92 kilometre aşağıda yaşandı.
AFAD PAYLAŞTI: DEPREM YERİN 6.92 KİLOMETRE ALTINDA OLDU
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Köprüköy (Erzurum)
Tarih:2025-07-02
Saat:16:58:57 TSİ
Enlem:39.77528 N
Boylam:41.90611 E
Derinlik:6.92 km