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        Haberler Gündem Erzurum'da faaliyetleri yasaklanan faytoncular taşkınlık çıkardı, 9 kişi gözaltına alındı - Güncel haberler

        Erzurum'da faaliyetleri yasaklanan faytoncular taşkınlık çıkardı, 9 kişi gözaltına alındı

        Erzurum'da faaliyetleri yasaklandığı için kentin işlek caddesini trafiğe kapatıp taşkınlık çıkaran faytonculardan 9 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 01:36
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        Faaliyetleri yasaklanan faytoncular taşkınlık çıkardı
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        Büyükşehir Belediyesi, çevreye rahatsızlık verdikleri ve trafiği tehlikeye soktukları gerekçesiyle vatandaşları gezdiren faytonculara faaliyetlerini durdurmaları için tebligat gönderdi.

        Tebligat üzerine Cumhuriyet Caddesi'ne gelen nöbetçi emniyet amiri, buradaki 2 faytoncudan faaliyetlerini durdurmalarını istedi.

        İkaza uymayan ve polise mukavemette bulunan faytoncular, daha sonra kentin en işlek caddesini trafiğe kapattı.

        Ellerinde bıçaklarla kendilerine zarar vereceklerini söyleyerek eylem yapan faytoncular, çevredeki vatandaşlara da saldırı girişiminde bulundu.

        Bunun üzerine bölgeye yunus timleri, çevik kuvvet ve farklı birimlerdeki ekipler yönlendirildi.

        Kısa süreli gerginliğin ardından 1'i çocuk 9 kişi gözaltına alındı. 2 fayton ile 4 at işlemler için ilk olarak Gürcükapı Polis Merkezi Amirliği'ne, daha sonra da Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü.

        Eylemde kendisini yaralayan kişi ise ilk müdahalesinin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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