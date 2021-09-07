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Erzurum'da iki otomobil koyun sürüne daldı: 40 koyun öldü

Erzurum'da iki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsünün arasına daldı. Sürü sahibi ile çobanın şans eseri yara almadan kurtulduğu kazada 40 koyun öldü

Erzurum'da iki otomobil koyun sürüne daldı: 40 koyun öldü
İki otomobil koyun sürüne daldı: 40 koyun öldü
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DHA

Kaza, saat 19.00 sıralarında Erzurum'un Oltu ile Ardahan'ın Göle ilçeleri arasındaki Güzelsu köyü mevkisinde meydana geldi.

Serdar Atasoy yönetimindeki 06 FG 2577 plakalı otomobil, sürü sahibi Fırat Sağlam ile çoban Mehmet Yalçın'ın yolun karşısına geçirmeye çalıştığı koyun sürüsünün arasına daldı. Arkadan gelen Erdem Polat yönetimindeki 06 BEP 255 plakalı otomobil, Serdar Atasoy'un acına çarptı. Aksoy'un hafif sıyrıklarla atlattığı kazada Sağlam ile Yalçın ise şans eseri ölümden döndü. DHA'nın haberine göre; 200 koyunun bulunduğu sürüdeki 40 koyun ise öldü.

İKİ GÜN ÖNCEKİ KAZADA İSE 45 KOYUNU ÖLMÜŞ

Fırat Sağlam aynı yerde 2 gün önce de kamyon çarpması sonucu 45 koyunun öldüğünü belirterek şunları söyledi:

"Koyunlarımızı hayvan geçiş noktasından geçiriyorduk ne kadar uyardıysak son sürat geliyorlardı. Bu nokta çiftliklerin giriş yeri. İki tarafta da levha var ama adamlar yine de son sürat geliyorlar. İki gün önce aynı olayı yine yaşadık onda da 45 koyunum telef oldu. Buna yetkililerin bir çözüm getirmesini diliyorum."

Sürücülerden Erdem Polat ise "Ankara´dan geliyorum, Şenkaya Kömürlü köyüne gidiyordum. Bu yolda ışık yok, aydınlatma yok. Önümdeki araç da sürüye birden girince ben de arkadan ona çarpmak zorunda kaldım ama sürü sahipleri herhangi bir ışık, reflektör gibi bir şey tutmuyorlardı, tamamen karanlıktı. Öndeki araç da göremedi zaten. Sürüyü karşıya götüren kişi de kesinlikle uyarıcı ışık, reflektör, uyarı lambası falan yoktu. O yüzden biz böyle bir kaza yaptık" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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