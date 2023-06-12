​​​​​​​Çocukları mutlu etmenin önemine değinen Bayram, "Tortum ilçemizin Akbaba Mahallesindeyiz. Tortum Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Tortum Belediyesi ve Tortum Uzundere Yerel Eylem Grubunun işbirliği ile güzel bir şenlik yapıyoruz. Buradaki amacımız öncelikle öksüz ve yetim çocuklarımızı sevindirmek. Ayrıca deprem bölgesinden ilçemize misafir gelen vatandaşlarımızın çocuklarını eğlendirmek. Onun yanında da katılmak isteyen tüm çocuklarımızla iyi bir gün geçiriyoruz. Etkinliğe katkı veren herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.