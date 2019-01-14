Sefa Demir, Serhan Karabulut ve Hakan Arpacı tarafından 2004 yılında Pasinler yolu üzerindeki Akgöze mevkisinde 400 metrekare kapalı alanda kurulan firma, bardak su ve damacana su üretimine başladı.

Bir süre sonra kendi öz kaynaklarıyla 2009 yılında alan kapasitesini büyüterek fabrika haline gelen ve 0,5, 1,5 ile 5 litrelik pet su imalatına başlayan firma, 80 personel ile Türkiye'deki 60 ilin yanı sıra Kuveyt ve Gürcistan'a su satıyor.

Günlük ortalama 750 ila 1000 ton arasında üretim yapan firma, yurt dışı pazar ağını genişletip Erzurum'un suyunu yabancı ülkelerin sofrası ile buluşturmayı hedefliyor.

Kuveyt ve Gürcistan'a aylık 600 tonluk su ihracatına başlayan ve Irak'ın kuzeyi, İran, Birleşik Arap Emirlikleri ile görüşme aşamasında olan firma, yakında bu ülkelere 1000 tonluk su ihracatı yapmaya hazırlanıyor.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2004 yılında 3 kişi ile kurdukları firmada sadece bardak ve damacana su ürettiklerini söyledi.

Firmaya 2010 yılında ciddi yatırım yaptıklarını anlatan Demir, "Yatırımlarımız sonucu 0,33, 0,5 ve 1,5 litre gibi suya dair bütün çeşitleri üretmeye başladık. Daha çok şey yapacağız. Cam şişe ve gazlı içecek imal edeceğiz, yaklaşık 1 ay sonra 1 litrelik yeni ürünümüzü piyasaya sunacağız. Dünyadaki gelişmeleri takip ederek şirketimizin sektördeki hak ettiği yeri almasını sağlayacağız." dedi.

Demir, şu an 12 bin metrekare kapalı alanı olan fabrikada yaklaşık 100 kişiyi istihdam ettiklerini belirterek, fabrikanın kapasitesini artırıp hem istihdamı hem de üretimi yükseltmeyi hedeflediklerini kaydetti.

"SUYUMUZ TÜRKİYE'DE EN YÜKSEK MAGNEZYUM ORANINA SAHİP"

Bölgedeki suyun müsait olması sebebiyle gelecek yıllarda alkali su üretmeyi planladıklarını aktaran Demir, şöyle devam etti:

"Projelerimizi piyasa şartlarını gözetleyerek hayata geçireceğiz. Ülkenin doğu ve güneydoğusundaki bölgelere su gönderiyoruz. Yaz ve kış ortalama günlük 750 ton civarında üretim yapıyoruz. Hedefimiz Türkiye pazarında yerli ve mili olarak daha üst seviyelere çıkmak ve bulunduğumuz yerde liderliğimizi koruyarak devam etmek. Suyumuzun en belirgin özelliği damak tadı. Çünkü suyumuzdaki magnezyum oranı çok yüksek. Suyumuz Türkiye'de en yüksek magnezyum oranına sahip. Her suda yüksek magnezyum olmuyor. Karadeniz ve İç Anadolu'da da suyumuz çok beğeniliyor."

KUVEYT VE GÜRCİSTAN'A 600 TON SU İHRAÇ EDİLİYOR

Fabrikanın ortağı ve satış sorumlusu Serhan Karabulut da 2004 yılından beri bölgedeki su kaynağını ülke ve yurt dışına ulaştırmak için çalıştıklarını ifade ederek, Kuveyt ve Gürcistan'a aylık 30 konteyner (600 ton) su ihracatına başladıklarını anlattı.

Karabulut, "Erzurum'dan Antalya'ya, Karadeniz Bölgesi'nden Kastamonu'ya, Doğu ve Güneydoğu ile İç Anadolu'nun tamamı olmak üzere 60 ilde dağıtım ağımız var. Yakın zamanda Kuveyt ve Gürcistan'a su ihracatına başladık. Ulusal marketlerle çalıştığımız için onların dağıtım sinerjisini de kullanıyoruz." dedi.

İran ile çalışma aşamasına geldiklerini ve Irak'ın kuzeyi ve Irak Merkezi Yönetimi Bölgesi ile Birleşik Arap Emirlikleri'ne ürün numuneleri gönderdiklerini kaydeden Karabulut, şu ifadeleri kullandı:

"Suudi Arabistan hedeflerimiz arasında. Önümüzdeki aylarda Irak'ın kuzeyi, Irak Merkezi Yönetimi Bölgesi ile Birleşik Arap Emirlikleri ile çok daha verimli sonuç alacağız. Bu ülkelere deneme aşamalarını yeni bitirdik. Aktif olarak Kuveyt, Gürcistan ve Irak bölgesi çalışma alanımız. Bu ülkelere 1000 tonluk su ihracatı yapmayı hedefliyoruz. İnşallah girişimlerimiz sonucu bölgemizin ve ülkemizin ihracat göstergesine iyi bir getiri sağlayacağız."

Karabulut, dadaşların suyunu ülkenin çeşitli illerine ve yurt dışına gönderdikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Yurt içi ve yurt dışına Erzurum'un suyunu gönderdiğimiz için teşekkür mesajları alıyoruz. Allah nasip ederse Erzurum bayrağını hem yurt içi hem de yurt dışında dalgalandıracağız." dedi.





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