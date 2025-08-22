Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Erzurum haberleri: Düğünde halay başı kalp krizi geçirdi | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Düğünde halay başı kalp krizi geçirdi

        Erzurum'un Oltu ilçesinde düzenlenen bir düğünde halay çeken Yaşar Yarar, kalp krizi geçirdi. O anlar düğüne katılanlar arasında büyük üzüntüye neden oldu. Yarar'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2025 - 08:54 Güncelleme: 22.08.2025 - 09:09
        Düğünde halay başı kalp krizi geçirdi
        Erzurum'da yürek yakan olay, Oltu'nun Dağdibi Mahallesi'nde düzenlenen düğün töreninde yaşandı. Yaşar Yarar, akrabası olan Aslı ve Serhat Pullu çiftinin düğününe katılmak üzere Dağdibi Mahallesi'ne geldi.

        HALAY SONRASI FENALAŞTI

        Düğünde halay başı olan Yaşar Yarar (sol başta) halay çekerken.
        Düğünde halay başı olan Yaşar Yarar (sol başta) halay çekerken.

        İHA'daki habere göre düğün esnasında halay başı olarak mendil sallayan ve yöresel barları oynayan Yarar, halay sonrası bir anda fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Yaşar Yarar'a ilk müdahale düğündeki vatandaşlar tarafından yapıldı. O sırada 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi.

        HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yarar'ı ambulansla Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalelerin ardından durumu ağır olan Yaşar Yarar, Erzurum'a sevk edildi. Hastanede entübe edilen Yarar'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        DÜĞÜNÜ SONA ERDİRDİLER

        Yaşanan üzücü olayın ardından Pullu çiftinin düğün töreni erken sonlandırıldı.

        #Erzurum
        #Son dakika haberler
