Erzurum'da yürek yakan olay, Oltu'nun Dağdibi Mahallesi'nde düzenlenen düğün töreninde yaşandı. Yaşar Yarar, akrabası olan Aslı ve Serhat Pullu çiftinin düğününe katılmak üzere Dağdibi Mahallesi'ne geldi.

HALAY SONRASI FENALAŞTI Düğünde halay başı olan Yaşar Yarar (sol başta) halay çekerken. İHA'daki habere göre düğün esnasında halay başı olarak mendil sallayan ve yöresel barları oynayan Yarar, halay sonrası bir anda fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Yaşar Yarar'a ilk müdahale düğündeki vatandaşlar tarafından yapıldı. O sırada 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yarar'ı ambulansla Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalelerin ardından durumu ağır olan Yaşar Yarar, Erzurum'a sevk edildi. Hastanede entübe edilen Yarar'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.