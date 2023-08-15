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        Adliyeye duruşmaya gittiler, bıçak ve sopalarla kavga ettiler

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 14:32
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        Adliyeye duruşmaya gittiler, bıçak ve sopalarla kavga ettiler
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        Oktay POLAT/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da bir iş yerinin kurşunlanması ve yaralama olaylarıyla ilgili görülen davanın duruşması sonrası taraflar adliye içinde ve dışında kavga etti. 1 kişinin kesici aletle yaralandığı kavgaya müdahale eden polis, silah, bıçak ve sopa ele geçirildi.

        Geçen yıl Recep S.'nin ortağı olduğu giyim mağazasında, alışveriş sırasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü, Recep S., mağazaya müşteri olarak gelen Alican Y. ile Alpaslan A.'yı bıçakla yaraladı.

        11 Ocak günü ise Alican Y. ve Alpaslan A., saat 18.30 sıralarında Palandöken ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde Recep S.'nin işlettiği dönerci dükkanının önüne geldi. İki arkadaş ellerindeki tüfek ve tabancayla, döner kesen Recep S.'ye peş peşe ateş etti. Saçma ve kırılan camların yüzüne isabet ettiği Recep S. yaralandı. Hastaneye kaldırılan Recep S., gözünden ameliyat edildi. Saldırı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kamera görüntüsünden yola çıkarak kimliklerini belirlediği Alican Y. ve Alpaslan A.'yı olayda kullandıkları silahlarla yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanan ifadelerinde, 1 yıl önce yaşanan kavga nedeniyle olayı gerçekleştirdiklerini söyleyen Alican Y. ve Alpaslan A. tutuklandı.

        KAVGA ADLİYE KORİDORLARINDA BAŞLADI

        Olayla ilgili bugün Erzurum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanıkların yakınlarıyla şikayetçi ve yakınları adliye koridorlarında kavga etti. Olaylara polis müdahale etti ve tarafları dışarı çıkardı. Kavgaya karışan taraflar, bu kez yanlarında getirip, sakladıkları bıçak ve sopalarla birbirlerine girdi. Bir kişi kesici aletle yaralanırken, polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Takviye kuvvetin gelişiyle kalabalık dağıtıldı. Olayda taraflardan birine ait otomobilin camları kırıldı. Polis, yaptığı aramada 2 kişinin üzerinde silah, etrafa atılan bıçak ile sopaları ele geçirdi.

        Sanıklar Alican Y. ve Alpaslan A.'nın tutuklu yargılandığı duruşmada ertelendi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT

        2023-08-15 14:31:36

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