Şüpheli araç ihbarı yapılan polislere 'Babalar Günü' sürprizi

ERZURUM'dauygulama noktasında görev yapan polislere, Babalar Günü sürprizi yapıldı. Şüpheli araç ihbarı sonrası durdurdukları otobüsten çıkan ailelerini gören polisler, büyük şaşkınlık yaşadı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, kent merkezinde farklı noktalarda görev yapan meslektaşları için sürpriz Babalar Günü kutlaması gerçekleştirdi. Evlerinden alınan polis aileleri, otobüsle yola çıktı. Uygulama noktasına doğru giden otobüsle ilgili şüpheli araç ihbarı yapıldı. Uygulama noktasında otobüsleri durduran polisler, içerisinden inen çocuk ve eşlerini görünce şaşırdı. Araçlardan inen çocuklar, babalarına sarılarak günlerini kutladı ve hediyelerini verdi. Polis memurları, aileleri ile 'Babalar gününüz kutlu olsun" yazılı pastayı keserek hatıra fotoğrafı çektirdi.