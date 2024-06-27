Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Anguslar firarda

        ERZURUM'un Pasinler ilçesinde ahırdan kaçan 26 Angus ırkı boğa, 7 saatlik takibin ardından belediye görevlileri tarafından uyuşturucu iğne atan tüfekle vurularak yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 11:58 Güncelleme: 27.06.2024 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anguslar firarda
        ABONE OL
        ABONE OL

        ERZURUM'un Pasinler ilçesinde ahırdan kaçan 26 Angus ırkı boğa, 7 saatlik takibin ardından belediye görevlileri tarafından uyuşturucu iğne atan tüfekle vurularak yakalandı. Kilometrelerce koşan köylüler, zaman zaman boğaların boynuz darbeleriyle de yerlerde yuvarlandı. Saatler süren kovalamacada 2 boğa kalp durmasıyla öldü.

        Uruguay'dan geçen hafta ithal edilen binlerce Angus cinsi boğa, gemiyle Mersin'e getirildi. Bu boğalardan 276'sını satın alan Adem Aktaş ile Abdulmuttalip Aktaş kardeşler, hayvanları yükledikleri TIR'la Erzurum'un Pasinler ilçesi kırsal Kevenlik Mahallesi'ndeki ahırlarına getirdi. Anguslardan 26'sı çobanlar tarafından kapısı açık unutulan ahırdan kaçtı. Boğaları yakalamak için saatlerce kırsalda peşlerinden koşan ancak başarılı olamayan Aktaş kardeşler ve mahalle halkı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı 'Kurban Yakalama Timi'nden yardım istedi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, uyuşturucu iğne atan tüfeklerle boğaları tek tek vurarak bayılttı.

        Bayıltılan boğalar köylüler tarafından kamyonetlere yüklenip ahıra götürüldü. Geniş alana yayıldığından bayılan bazı Anguslar, toplanamadığı için yeniden kendine gelip kaçtı. Köylüler onları yakalamak için bazen kovboylar gibi kement attı. Boğalar, önlerine çıkan bazı köylüleri boynuz darbeleriyle yere düşürdü.

        Angusları yakalamak için kilometrelerce yol katedenlere sık sık gelen araçlarla su servisi yapıldı. Bazı Anguslar da çevrede otlayan inek sürüsünün içine karıştı. Görevliler onları da burada uyuşturucu iğnelerle etkisiz hale getirdi. İnekler, boğayı yakalayan köylülere saldırdı. Çobanlar ellerindeki sopalarla inekleri korkutup uzaklaştırdı.

        İKİ BOĞA ÖLDÜ

        Sabahın erken saatlerinde firar eden Angusları yakalamak için bunaltıcı sıcakta dağ taş demeden kilometrelerce peşlerinden koştuklarını söyleyen Abdulmuttalip Aktaş, "Hayvanlar saat 08.00'de ahırdan kaçtı. Ne yaptıysak yakalayamadık. Belediyeden yardım istedik onlar da 'Kurban Yakalama Timi'ni gönderdi. Sağ olsun onlar da uyuşturucu iğne atan silahlarla vurup bayılttı. Bayıltılanları araçlara bindirirken, onları yakalamak için peşlerinden koşarken anamızdan emdiğimiz süt burnumuzdan geldi. Mevcutta 276 tane hayvan vardı, 26 tanesi kaçtı. Şu anda 24 tanesini yakaladık, 2 tanesinin bu kovalamacada kalbi durup öldü" diye konuştu.

        'SAATLERCE KOŞTUK'

        Kaçan boğaları yakalamak için çevre köylerden yardım istediklerini ifade eden Kevenlik Mahallesi'nden Suat Alkanat ise "Yaklaşık 6-7 saattir bu hayvanların peşinde koşuyoruz. Bunlar açık olarak beslenen hayvanlar ahırımızdan kaçtılar. Biz de arazide yakalamaya çalıştık. Çevre köylerden yardım istedik, sağ olsun arkadaşlar da yardımcı oldular. Büyükşehir Belediyesi'nin hayvan barınağından ekipleri geldi, onlar olmasa bunları yakalamak mümkün olmazdı" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mini etek giyiyor diye karısını vurdu, serbest kaldı!
        Mini etek giyiyor diye karısını vurdu, serbest kaldı!
        CHP lideri Özel'den erken seçim açıklaması
        CHP lideri Özel'den erken seçim açıklaması
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        "Müzik endüstrisi bir 'endüstri' bile değil"
        "Müzik endüstrisi bir 'endüstri' bile değil"
        Avrupa Avrupa duy sesimizi!
        Avrupa Avrupa duy sesimizi!
        Schengen istatistiklerinde çarpıcı 'Türkiye' detayı
        Schengen istatistiklerinde çarpıcı 'Türkiye' detayı
        İşte son 16 turu eşleşmeleri
        İşte son 16 turu eşleşmeleri
        Açık pencereden içeri girdi! TIR'da dehşet!
        Açık pencereden içeri girdi! TIR'da dehşet!
        "2008 Cenevre hissi"
        "2008 Cenevre hissi"
        Anne 41, oğlu 11 yaşındaydı! Duvardaki tüfek onları ayırdı!
        Anne 41, oğlu 11 yaşındaydı! Duvardaki tüfek onları ayırdı!
        Bodrum'da bayramda tüketilen su miktarı hayrete düşürdü!
        Bodrum'da bayramda tüketilen su miktarı hayrete düşürdü!
        600 milletvekili dağılımı değişti: Hangi il kaç milletvekili çıkaracak?
        600 milletvekili dağılımı değişti: Hangi il kaç milletvekili çıkaracak?
        "Ne mutlu Türk'üm diyene!"
        "Ne mutlu Türk'üm diyene!"
        Yaza dair bilinmeyen 9 gerçek!
        Yaza dair bilinmeyen 9 gerçek!
        Sen neymişsin be Taylor!
        Sen neymişsin be Taylor!
        44 yaşındaydı... 7 katlı tabut bina çöktü!
        44 yaşındaydı... 7 katlı tabut bina çöktü!
        Oto satışlarında '6+6' kuralı uzatıldı
        Oto satışlarında '6+6' kuralı uzatıldı
        Beşiktaş, Rafa Silva transferinin detaylarını açıkladı
        Beşiktaş, Rafa Silva transferinin detaylarını açıkladı
        Merkez Bankası'ndan bugün ne bekleniyor?
        Merkez Bankası'ndan bugün ne bekleniyor?
        Ücrete yüzde 10 vergi talebi
        Ücrete yüzde 10 vergi talebi

        Benzer Haberler

        Site bahçesinde garajdan çıkan otomobilin altında kalan Alparslan, ailenin...
        Site bahçesinde garajdan çıkan otomobilin altında kalan Alparslan, ailenin...
        Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Erzurum Valiliğini ziyare...
        Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Erzurum Valiliğini ziyare...
        Erzurum'da polisten "Uyuşturucuyla Mücadele Günü"nde toplumsal farkındalık...
        Erzurum'da polisten "Uyuşturucuyla Mücadele Günü"nde toplumsal farkındalık...
        Vali Mustafa Çiftçi, "Erzurum Valisi" olmayı hayal eden minik kızı makamınd...
        Vali Mustafa Çiftçi, "Erzurum Valisi" olmayı hayal eden minik kızı makamınd...
        Erzurum'da "süt kardeşler" adı verilen yaban keçisi yavruları biberonla bes...
        Erzurum'da "süt kardeşler" adı verilen yaban keçisi yavruları biberonla bes...
        Yarım asırda soğuğa dayanıklı ve verimli 14 buğday, 2 tritikale, 1 de arpa...
        Yarım asırda soğuğa dayanıklı ve verimli 14 buğday, 2 tritikale, 1 de arpa...