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        Yolcunun düşerek yaralanmasına neden olan minibüs sürücüsü yine yollarda

        ERZURUM'da durağa yaklaştığı sırada kapısını erken açtığı minibüsten kadın yolcunun düşerek yaralanmasına neden olan minibüs sürücüsü M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 10:44 Güncelleme: 15.09.2024 - 10:50
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        Yolcunun düşerek yaralanmasına neden olan minibüs sürücüsü yine yollarda
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        ERZURUM'da durağa yaklaştığı sırada kapısını erken açtığı minibüsten kadın yolcunun düşerek yaralanmasına neden olan minibüs sürücüsü M.E.K.’ye muayenesiz araç kullanma, yetersiz ehliyet, kaza yeri terk ve yetki belgesiz araç kullanmaktan 27 bin 77 lira ceza kesildi. M.E.K., hiçbir şey olmamış gibi bir gün sonra aynı araçla trafiğe çıktı.

        Olay, 11 Eylül saat 10.00 sıralarında Yakutiye ilçesi Gez Mahallesi’nde meydana geldi. M.E.K., kullandığı yolcu minibüsünün durağa yaklaşırken kapısını açtı. Bu sırada Hacer Tuğra (53), araç tam durmadan minibüsten inmeye kalkışınca dengesini kaybederek düştü. Durağın arka kısmındaki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan kaza sonrası Tuğra yerde acılar içinde kıvranırken, minibüs sürücüsü ise yoluna devam etti. İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Hacer Tuğra, ambulansla Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarını izlerken, minibüs sürücüsü M.E.K. kaza yerine geldi. Polisin, "Neden kaza yerini terk ettin?" sorusuna M.E.K., "Biliyorsunuz bizde süre çok önemli. Yolcularımı hemen gidecekleri yere bırakıp, buraya geldim. Çok üzgünüm. Durağa yaklaştığım sırada kapıyı açtım ama hızlı değildim" diyerek kendini savundu.

        Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, trafik polisi, sürücüye muayenesiz araç kullanma, yetersiz ehliyet, kaza yeri terk ve yetki belgesiz araç kullanmaktan toplam 27 bin 77 lira ceza kesti.

        TRAFİKTE GÖRÜNTÜLENDİ

        Şoförün kazadan bir gün sonra aynı araçla Yakutiye ilçesinin Yunusemre güzergahında trafiğe çıktığı yerel bir gazete muhabirinin kamerasına yansıdı. İş yerine gitmek üzere bindiği minibüs şoförünü tanıyan gazeteci sürücüyü görüntüledi. Şoför M.E.K., gazetecinin "Sizin trafikte olmanız doğru mu? Aracınız muayenesiz, ehliyetiniz yetersiz" sorusuna, "Doğru, ne olmuş ki" diye cevap verdi.

        Muhabirin sorularına sinirlenen şoför M.E.K, bir anda aracını hızla sürerek kırmızı ışıkta geçti. Hiçbir kural tanımayan sürücünün umursamaz tavrı kameralar tarafından kayıt altına alındı.

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