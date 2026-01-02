Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Doğu Anadolu'daki 6 ilde 1995 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan, Iğdır ve Tunceli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 1995 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 11:55 Güncelleme: 02.01.2026 - 11:55
        Doğu Anadolu'daki 6 ilde 1995 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan, Iğdır ve Tunceli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 1995 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 924 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

        Büyükşehir Belediyesi, 400 araç ve 1200 personelle köy yollarında karla mücadele çalışması yürütüyor.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzincan'da 449, Tunceli'de 298, Kars'ta 214, Ardahan'da 65 ve Iğdır'da ise 45 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarının açılması için karla mücadele çalışması başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

