Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        'Yaşamaz' denilen bebekti, doktor oldu; çocukların hayata sarılmasını sağlıyor

        İZMİR Ege Üniversitesi'nde 'Prematüre' bebek olarak dünyaya gelen ve doktorların 'yaşamaz' dediği Fayize Maden Bedel (38), doktor olup çocuk genetik hastalıkları uzmanı olarak bebeklere hayat vermeye başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 09:39 Güncelleme: 22.11.2024 - 09:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Yaşamaz' denilen bebekti, doktor oldu; çocukların hayata sarılmasını sağlıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        İZMİR Ege Üniversitesi'nde 'Prematüre' bebek olarak dünyaya gelen ve doktorların 'yaşamaz' dediği Fayize Maden Bedel (38), doktor olup çocuk genetik hastalıkları uzmanı olarak bebeklere hayat vermeye başladı. Bedel, "Birçok hayata dokunmak 'öldü', 'yaşamaz', 'sorunlu bebek olur' denilen bebeklerin hayatına dokunabilmek tarif edilemez bir duygu" dedi.

        Erzurum Şehir Hastanesi'nde çocuk genetik hastalıkları uzmanı olarak görev yapan evli ve 1 çocuk annesi Fayize Maden Bedel, İzmir Ege Üniversitesi'nde 'Prematüre' bebek olarak dünyaya geldi. Konyalı Emine- Hilmi Maden çiftinin iki çocuğundan büyüğü olan Bedel, annesinin 24'üncü hafta gebeliğinden itibaren erken 'membran rüptürü' tanısı ile yatırılarak izlendi, doğum sonrası yenidoğan yoğun bakımda beslenememe şikayeti ile tedavi altına alındı. Aynı zamanda sarılık da olan Bedel’e, iki kez kan değişimi işlemi yapıldı. Bu sırada 2 kilodan 1 kilo 600 grama kadar düşen Bedel için, 'Bu çocuk çok küçük yaşamaz, yaşasa da ufak tefek sorunlu bir bebek olur' denildi. Taburcu olduktan sonra bir çocuk doktorunun düzenli takibi önerildiği için, İzmir'de Uzman Dr. Aysel Öztürk'e götürüldüğünü söyleyen Bedel, "Annemi ve bütün ailemi sakinleştiren hocam olmuş ve benim için aileme, 'Bu çocuk yaşayacak, çok da dirayetli bir çocuk olacak' demiş. Gözlerimde kaymayı çok erken zamanda tespit etmiş, göz kapama ve gözlük tedavisine çok erken yaşta başlanmış. Ameliyat olmadan göz kaymam düzeldi" diye konuştu.

        DOKTORU HOCASI OLDU

        "Tıp fakültesi, çocukluk hayalim ve rahmetli dedeme verdiğim bir sözdü" diyen Bedel, "Hayalimi 2005 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne girerek gerçekleştirdim. Çocuk doktoru olmak ise 2’nci basamaktı benim için. 2012 yılında ise Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Pediatri ihtisasıma başladım. Bu hastanede benim hayatıma dokunan Aysel Öztürk hocam klinik şefiydi. Benim de birçok hayata dokunabilmem için yoluma ışık tuttu. Tüm ihtisasım ve uzmanlık hayatım boyunca birçok pediatrist arkadaşım gibi ben de yenidoğan yoğun bakımda çalıştım. Her doğan küçücük bebeğin, büyüyerek, iyileşerek taburcu olduğunu görmek, geçirdikleri zorlu süreçten çıkabildikleri mucizesini görmek bizim en güzel motivasyon kaynağımız oldu. Kendi çocuğumun da prematüre doğması ve zorlu bir süreç geçirmem sebebiyle yan dal ihtisasım için de tanı koyması çok güç olan, nadir hastalıklar ve özellikli çocuklardan yana kullandım seçimimi. Çocuk genetik yan dal ihtisasıma 2020 yılında başladım. Şu an ülkemizde yaklaşık 55 kişi olan çocuk genetik uzmanlarıyız, biri de benim ve bölge halkına hizmet vermeye çalışıyorum" dedi.

        ‘MESLEĞİMİZE SÜRÜLEN KARA LEKENİN TEMZİLENMESİNİ UMUT EDİYORUM’

        Uzman Doktor Fayize Maden Bedel, İstanbul'da yenidoğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlayan ve kusurlu davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olan 'Yenidoğan Çetesi' ile ilgili olarak da şunları söyledi:

        "Yenidoğan Çetesi haberlerinin gündem olduğu bu zamanlarda, bu işi herhangi bir maddi karşılık beklemeden, her kuvözde yatan bebeği kendi çocukları gibi gören koskocaman bir ekip var ülkemizde ve onların hakkı ödenemez. Ben bu zamana kadar hep böyle ekiplerle çalıştım. Pediatri uzmanı olarak görev yaptığım ilçe devlet hastanesinde bebekler sevk olup annelerinden ayrılmasınlar diye yenidoğan yoğun bakım servisi açmak için büyük çaba sarf ettim. Yenidoğanda çalışacak hemşire arkadaşlarımızı bu özellikli birime hazırlamak için eğitimlere birlikte dahil olduk. Eminim benim gibi pediatri uzmanlığına gönül vermiş her arkadaşım, bu şekilde özveri ve vicdanla çalışmıştır. Mesleğimize sürülen bu kara lekenin en kısa zamanda temizlenmesini, halkımızın da devletimizin hastanelerine güvenmesini umut ediyorum."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Savcıdan sanığa: "Çocuğu öldür dese öldürecek misin?"
        Savcıdan sanığa: "Çocuğu öldür dese öldürecek misin?"
        Uygunsuz parkın ardından... Sileceği kaldırma hapisle bitti!
        Uygunsuz parkın ardından... Sileceği kaldırma hapisle bitti!
        Bitcoin'den yeni rekor: 100 bin dolar sınırında
        Bitcoin'den yeni rekor: 100 bin dolar sınırında
        Eşiyle bir kişiyi öldürmüştü! Katil zanlısı kaçamadı!
        Eşiyle bir kişiyi öldürmüştü! Katil zanlısı kaçamadı!
        16 kilo kaçak altını tuvaletten kaçırdılar!
        16 kilo kaçak altını tuvaletten kaçırdılar!
        Türkiye'de dünyadan 5 yıl önde olacak
        Türkiye'de dünyadan 5 yıl önde olacak
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Ünlü tabloların ardındaki şaşırtıcı sırlar!
        Ünlü tabloların ardındaki şaşırtıcı sırlar!
        Bin liralık çorbaya 'haksız fiyat' incelemesi
        Bin liralık çorbaya 'haksız fiyat' incelemesi
        Evlilikte kriz çıktı
        Evlilikte kriz çıktı
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Dershane bulunan binada çatı yangını: 1 öğretmen öldü
        Dershane bulunan binada çatı yangını: 1 öğretmen öldü
        Sağanak yağmur ve lodos uyarısı!
        Sağanak yağmur ve lodos uyarısı!
        Çalışma ömründe AB’de sonuncuyuz
        Çalışma ömründe AB’de sonuncuyuz
        Düşünceleri susturmanın 14 yolu
        Düşünceleri susturmanın 14 yolu
        Rusya-Ukrayna hattında neler yaşanıyor?
        Rusya-Ukrayna hattında neler yaşanıyor?
        Otobüs şoförünü bıçakla tehdit eden sürücü yakalandı
        Otobüs şoförünü bıçakla tehdit eden sürücü yakalandı
        O konuşmalarda iddianameye girdi
        O konuşmalarda iddianameye girdi
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        Kacır'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kacır'dan Habertürk'e açıklamalar

        Benzer Haberler

        Rus sevgilinin ölümünde beraat kararı verilen sanık yeniden yargılanacak
        Rus sevgilinin ölümünde beraat kararı verilen sanık yeniden yargılanacak
        Erzurum'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
        Erzurum'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
        Erzurum'da bulunan yediuyur yavrusu şırıngayla damla damla verilen sütle be...
        Erzurum'da bulunan yediuyur yavrusu şırıngayla damla damla verilen sütle be...
        Tekerlekli sandalyeli girişimci engellilere istihdam sağlamayı hedefliyor
        Tekerlekli sandalyeli girişimci engellilere istihdam sağlamayı hedefliyor
        Erzurum'da "Yılın Öğretmeni" Canan Ulukurt, proje temelli eğitimle öğrencil...
        Erzurum'da "Yılın Öğretmeni" Canan Ulukurt, proje temelli eğitimle öğrencil...
        Erzurum Valisi Çiftçi'den uyuşturucuyla mücadelede kararlılık vurgusu:
        Erzurum Valisi Çiftçi'den uyuşturucuyla mücadelede kararlılık vurgusu: