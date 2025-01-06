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        '2025 Turizm Başkenti Erzurum'da etkinlikler başladı

        EKONOMİK İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından 2025 yılı Turizm Başkenti ilan edilen Erzurum'da etkinlikler başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 17:35 Güncelleme: 06.01.2025 - 17:40
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        '2025 Turizm Başkenti Erzurum'da etkinlikler başladı
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        EKONOMİK İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından 2025 yılı Turizm Başkenti ilan edilen Erzurum'da etkinlikler başladı. Kortej yürüyüşü ve halk oyunları gösterileri gerçekleştirilen açılış töreninde konser veren Palandöken Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, geçen günlerde yaşamını yitiren Ferdi Tayfur'u 'İçim yanar' şarkısıyla andı.

        Özbekistan'ın ev sahipliğinde 2022 yılının Aralık ayında gerçekleştirilen EİT 4'üncü Turizm Bakanları Toplantısı'nda 'Erzurum EİT 2025 Yılı Turizm Başkenti' seçildi. Aylar süren hazırlıkların ardından '2025 Turizm Başkenti Erzurum' etkinlikleri açılış töreniyle başladı. Havuzbaşı Kent Meydanı'ndan başlayan ve Çifte Minareli Medrese önünde sone eren kortej yürüyüşü düzenlendi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı’nın yanı sıra, 100 metre uzunluğunda bayrağın da yer aldığı yürüyüşün ardından Çifte Minareli Medrese önünde tören düzenlendi. Halk oyunları gösterisiyle başlayan törende konuşan 2025 Turizm Başkenti Koordinasyon ve Kültür Başkenti Koordinatörü Muharrem Çığlık, Erzurum'un altyapı ve üstyapısıyla başkent unvanını hak ettiğini söyledi.

        Erzurum'un tarihine yeni bir sayfa eklendiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Şehrimizin tarihine yeni bir sayfa ekliyoruz. Erzurum’umuz sahip olduğu derin tarih, engin kültür ve eşsiz doğal güzellikleriyle sadece ülkemizin değil dünyanın kadim şehirlerinden biridir. Bugün bu değerli mirası ‘2025 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Turizm Başkenti’ unvanıyla taçlandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

        Turizm başkenti olmanın yanı sıra Erzurum'un Avrupa Kış Sporları Başkenti unvanına da layık görüldüğünü ifade eden Vali Mustafa Çiftçi, açılış töreniyle birlikte kentte düzenlenecek kış oyunlarının da başlayacağını bildirdi. Kış oyunlarına 17 ülkeden 400 sporcunun katılacağını belirten Çiftçi, 2025 yılı Turizm Başkenti etkinlikleri kapsamında yıl boyunca 70 ayrı faaliyet düzenleneceğini bildirdi.

        Protokolün kış oyunları meşalesini yaktığı törende 6 gün boyunca sürecek yarışlara katılacak ülkelerin sporcuları, katılımcıları kendi dillerinde selamladı.

        FERDİ TAYFUR UNUTULMADI

        Açılış töreni kapsamında Palandöken Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu katılımcılara konser verdi. Erzurum türkülerini seslendiren koro, 2 Ocak’ta yaşamını yitiren sanatçı Ferdi Tayfur'u andı. Şefliğini Selçuk İçoğlu'nun yaptığı konserde Kubilay Perdakçıoğlu 'İçim yanar' şarkısını izleyenlerle birlikte seslendirdi.

        BUZA İŞLEDİLER

        Bu arada Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri '2025 Turizm Başkenti Erzurum' yazısını buza işledi. Havuzbaşı Kent Meydanı'nda sergilenen buz görenlerin ilgisini çekti.

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