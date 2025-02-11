Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Doğu'da Sibirya soğukları: Göle'de termometreler -30,3'ü gördü

        SİBİRYA soğuklarının etkisinde olan Doğu Anadolu Bölgesi'nde Ardahan'ın Göle ilçesinde termometreler sıfırın altında 30,3'ü gösterdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 12:23 Güncelleme: 11.02.2025 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğu'da Sibirya soğukları: Göle'de termometreler -30,3'ü gördü
        ABONE OL

        SİBİRYA soğuklarının etkisinde olan Doğu Anadolu Bölgesi’nde Ardahan'ın Göle ilçesinde termometreler sıfırın altında 30,3'ü gösterdi. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceğini bildirdi.

        Bir süredir kar yağmayan Doğu Anadolu Bölgesi, Sibirya soğuklarının etkisine girdi. Bölgede en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 30,3 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü. Termometreler Ardahan kent merkezinde ise eksi 27,7'yi gösterdi. Meteoroloji ölçümlerine göre bölgede en düşük sıcaklıklar şöyle gerçekleşti:

        Ardahan merkez -27,7, Damal -22,1, Göle -30,3, Hanak -24,8, Çıldır -23,5

        Ağrı merkez -16,9, Diyadin -15,8, Doğubayazıt -12,6, Eleşkirt -15,3, Hamur -17,9, Patnos -13,5, Taşlıçay -18,9, Tutak -15,1

        Erzincan merkez -8,5, İliç -6,3, Kemah -11,2, Kemaliye -3,2, Otlukbeli -24, Refahiye -21,2, Tercan -18,4, Çayırlı -22,2, Üzümlü -9,5

        Erzurum Aziziye -22, Aşkale -21, Horasan -21,8, Hınıs -18,6, İspir -10,4, Karayazı -18,1, Karaçoban -21,1, Köprüköy -23, Narman -12,1, Oltu -9,5, Olur -9,3, Pazaryolu -11,8, Tekman -22,9, Tortum -3,3, Uzundere -7,3, Yakutiye -15,8, Çat -17,9, Şenkaya -15

        Iğdır merkez -7, Aralık -10,9, Karakoyunlu -8,5, Tuzluca -7,2

        Kars merkez -18,8, Akyaka -14,6, Arpaçay -15,3, Digor -11,2, Kağızman -9,4, Sarıkamış -19, Selim -21,7, Susuz -17,1

        Muş merkez -7,7, Bulanık -16,2, Hasköy -9,9, Korkut -9,6, Malazgirt -14,6, Varto -13,4.

        ARDAHAN SİSE TESLİM

        Ardahan’da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Görüş mesafesinin 10 metrenin altına düştüğü kentte park ve bahçelerdeki ağaçları kırağı kapladı. Kaldırımların buz tuttuğu caddelerdekiler yürümekte zorlandı.

        BUZ KÜTLESİ OLUŞTU

        Kars'ta soğuk hava nedeniyle ağaçlar buz tuttu. Kars Kafkas Üniversitesi kampüs alanında park sulamasında kullanılan fıskiyeden çıkan suların donması ilginç bir görüntü oluşturdu.

        DURAK CAMLARINI BUZ TUTTU

        Soğuk hava Erzurum'a da yaşamı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar, atkı ve berelerle soğuktan korunmaya çalıştı. Şadırvanların donduğu kent merkezinde otobüs duraklarının camları buzla kaplandı. Kuşlar, soğuktan güneş gören cami kubbelerine sığındı. Erzurum'u gezmek için Bursa'dan geldiğini belirten Salih Demir (67), "Gezmeye geldik ama soğuk sebebiyle şok olduk. Uçakta eksi 22 derece olduğunu söylediler. Gerçekten uçaktan inince bayağı zorlandık. Biz Bursa'da bu kadar soğuk görmedik. Erzurum çok soğuk olduğu için kendimizi atkı ve berelerle korumaya çalışıyoruz" dedi.

        MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

        Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceğini bildirdi. Buz ve çığ konusuna dikkat çeken Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, "Bölgemizde dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan, yine bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" uyarısında bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da 8 ilçede okullar tatil!
        İstanbul'da 8 ilçede okullar tatil!
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        CHP'de 3'lü görüşme! Mansur Yavaş: Her halükarda adayım
        CHP'de 3'lü görüşme! Mansur Yavaş: Her halükarda adayım
        "Türk adaleti gerekeni yapmalı"
        "Türk adaleti gerekeni yapmalı"
        Altın zirve tazeledi
        Altın zirve tazeledi
        Ünlülerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler
        Ünlülerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        3 çocuk babası öldürülmüştü! Kanlı pusu kamerada!
        3 çocuk babası öldürülmüştü! Kanlı pusu kamerada!
        Musk'ın OpenAI teklifine, Altman'dan Twitter yanıtı
        Musk'ın OpenAI teklifine, Altman'dan Twitter yanıtı
        Baba kanlar içinde 13 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu!
        Baba kanlar içinde 13 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu!
        14 Şubat öncesi 'eskiler'den kurtuldular
        14 Şubat öncesi 'eskiler'den kurtuldular
        Düğün konvoyunda havaya ateş açarken düştü!
        Düğün konvoyunda havaya ateş açarken düştü!
        "Vinicius Junior'a benziyor"
        "Vinicius Junior'a benziyor"
        F.Bahçe'den son gün sürprizi!
        F.Bahçe'den son gün sürprizi!
        Kırmızı kart gördü hakemi bıçakladı!
        Kırmızı kart gördü hakemi bıçakladı!
        Kar küreme aracı TIR'a çarptı! Köprüden uçtular!
        Kar küreme aracı TIR'a çarptı! Köprüden uçtular!
        İstanbul'da 9 belediyede terör soruşturması
        İstanbul'da 9 belediyede terör soruşturması
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        Tanışma sürecini anlattı
        Tanışma sürecini anlattı
        ABD'de plastik pipet dönemi
        ABD'de plastik pipet dönemi

        Benzer Haberler

        Karayazı İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası açıldı
        Karayazı İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası açıldı
        Atatürk Üniversitesinde İŞKUR Gençlik Programı protokolü imzalandı
        Atatürk Üniversitesinde İŞKUR Gençlik Programı protokolü imzalandı
        Boğaz ağrısıyla uyanınca "sessiz ölüm"den kurtuldu
        Boğaz ağrısıyla uyanınca "sessiz ölüm"den kurtuldu
        Erzurum'da dedektör köpek "Zahir"in desteğiyle kaçak sigara, tüfek ve taban...
        Erzurum'da dedektör köpek "Zahir"in desteğiyle kaçak sigara, tüfek ve taban...
        Erzurum'da göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 11 zanlı tutuklandı
        Erzurum'da göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 11 zanlı tutuklandı
        Erzurum'da terör propagandası ve suç içerikli paylaşım yapanlar hakkında ad...
        Erzurum'da terör propagandası ve suç içerikli paylaşım yapanlar hakkında ad...