Menfeze gizlenen uyuşturucuyu 'Kayzer' buldu
ERZURUM'un Hınıs ilçesinde, menfeze gizlenen uyuşturucuyu narkotik köpek Kayzer buldu.
ERZURUM'un Hınıs ilçesinde, menfeze gizlenen uyuşturucuyu narkotik köpek Kayzer buldu.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Hınıs Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında operasyon gerçekleştirdi. Narkotik köpeği Kayzer'in de kullanıldığı aramada bir menfezde 1600 gram metamfetamin, 300 gram toz esrar ve 4 kilo 920 gram kubar esrar ele geçirildi.
Uyuşturucuya ilişkin Cumhuriyet savcılığının talimatıyla soruşturma başlatıldı.
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