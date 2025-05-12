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        İlkokul öğrencileri, İbrahim Erkal'ı şarkılarıyla andı

        SANATÇI İbrahim Erkal, vefatının 8'inci yıl dönümünde memleketi Erzurum'daki bir ilkokulun öğrencileri tarafından anıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 11:38 Güncelleme: 12.05.2025 - 11:38
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        İlkokul öğrencileri, İbrahim Erkal'ı şarkılarıyla andı
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        SANATÇI İbrahim Erkal, vefatının 8'inci yıl dönümünde memleketi Erzurum'daki bir ilkokulun öğrencileri tarafından anıldı. Müzik öğretmeni Fethi Gençoğlu yönetiminde hazırlanan anı klibinde Erkal’ın şarkılarına klip de çekildi.

        İstanbul'da 11 Mayıs 2017'de geçirdiği bir kaza sonucu hayatını kaybeden Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal’ın vefatının yıl dönümünde müzik öğretmeni Fethi Gençoğlu, öğrencileriyle bir vefa projesi yaptı. Erkal'in kasetlerinde yer alan dönemin en çok beğenilen şarkılarını seçen Gençoğlu ve öğrencileri sanatçıyla düet yapar gibi şarkılarını seslendirdi. Klipte öğrenciler, şarkıları İbrahim Erkal gibi seslendirmeye çalıştı. Sanatçının kiplerini de canlandıran öğrencilerin çalışması merhum sanatçının ‘Unutmayacağım’ şarkısındaki 'Unutma unutulanlar / Unutanları asla unutmazlar' sözleriyle sona erdi.

        ‘SES KAYDINDAN ÇEKİMİNE, KURGUSUNA KADAR KENDİM YAPTIM’

        Erzurum için önemli bir sanatçı olan İbrahim Erkal'a vefa için bu çalışmayı yaptıklarını belirten müzik öğretmeni Fethi Gençoğlu, "İbrahim Erkal benim için çok önemli bir sanatçı, öncesinde de kendisiyle tanışma fırsatım olmuştu Erzurum'da. Onun ölümü maalesef hepimizi çok üzdü. Biz de bu sene 8'inci ölüm yıl dönümüne özel öğrencilerimle beraber bir şarkı hazırlamak istedik. Bu şarkıları kliplendirmeye çalıştık. Çalışma yaklaşık 2 haftamızı aldı. Önce müzik altyapılarını hazırladım, daha sonra da klip çekimini yaptık. Tabii önce çocukların ön hazırlığı vardı. Şarkıları ezberlediler. Daha sonra burada okulumuzun stüdyosunda ses kayıtlarını aldık daha sonra da kliplerini çektik. Ses kaydından çekimine, kurgusuna kadar kendim yaptım. Hepsini aşama aşama yapmaya çalıştık. İbrahim Erkal’ın o anda klibinde hangi konseptte çekimi yapıldıysa, biz de aynı arka planda, orijinaline uygun halde çekimini yapmaya çalıştık. Şarkılarımızı o anda İbrahim Erkal albümünde en çok hit olan yani trend olan, dönemin en çok dinlenen şarkılarına yer vermeye çalıştık” dedi.

        Klipte İbrahim Erkal’ın 'Balam' adlı şarkısını seslendiren 4'üncü sınıf Öğrencisi Zeynep Taşkın ise “İbrahim Erkal Türkiye'nin en iyi sanatçılarından biriydi. Onu andığımız, eserlerini seslendirdiğimiz için çok mutluyum. Onun anısına şarkı söyledik. Bunu 10 kişi yaptık. Fethi hocamız bizi çekti. Biz de onun sayesinde İbrahim Erkal eserlerini canlandırdık” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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