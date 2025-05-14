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        Erzurum'a mayıs ortasında kar yağdı, Trabzonlu taraftarları taşıyan otobüs yoldan çıktı (2)

        TARAFTARLARITAŞIYAN OTOBÜS YOLDAN ÇIKTIErzurum ve çevresinde yaşanan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 13:20 Güncelleme: 14.05.2025 - 13:20
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        Erzurum'a mayıs ortasında kar yağdı, Trabzonlu taraftarları taşıyan otobüs yoldan çıktı (2)
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        TARAFTARLARITAŞIYAN OTOBÜS YOLDAN ÇIKTI

        Erzurum ve çevresinde yaşanan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Gaziantep'te Galatasaray-Trabzonspor'un karşılaşacağı Ziraat Türkiye Kupası Finaline giden Trabzonlu taraftarları taşıyan otobüs saat 05.20 sıralarında, Aşkale ilçesi Turaç ve Tepsicilik Mahallesi arasında kar yağışı nedeniyle yoldan çıktı. Olayın haber alınması üzerine, Aşkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yolun ve vatandaşların can güvenliğini sağlayarak kurtarma çalışması yaptı. Ekiplerin koordineli çalışmaları sonucunda, 35 yolcusu olan otobüs bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edilen yolcular, gerekli kontrollerin ardından Gaziantep'e gitmek üzere yollarına devam etti.

        KAMPTA KARA YAKALANDI

        Bu arada Erzurum'un 1275 rakımlı Oltu ilçesine bağlı yüksek kesimlerde yaşayanlar da güne beyaz örtüyle uyandı. Özellikle Oltu Kötoğlu Ormanları’nda kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı. Geceyi Kötoğlu Ormanları’nda kamp yaparak geçiren yamaç paraşütçüsü Bayram Yücel, “Gece boyunca yağmur yağıyordu. Sabah uyandığımda ise her yerin beyaza büründüğünü gördüm. Gerçekten büyük bir sürprizdi” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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