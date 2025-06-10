Erzurumlu iş insanları, Azerbaycan'daki yatırım ve iş fırsatlarını dinledi

ERZURUMTicaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde, Azerbaycan Ticaret Temsilcisi Ofisi tarafından 'Azerbaycan'da Yatırım ve İş Fırsatları' konulu toplantı düzenlendi. Toplantı ile Erzurum'daki iş insanlarına Azerbaycan'daki yatırım ve iş fırsatları anlatıldı.

Erzurum'da 'Azerbaycan'da Yatırım ve İş Fırsatları' konulu toplantı düzenlendi. Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ, Azerbaycan Kars Baş Konsolosu Zamin Aliyev, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Ticari Temsilcisi Tamerlan Taghiyev ile iş insanları katıldı. Türkiye ve Azerbaycan milli marşlarının okunmasıyla başlayan toplantıda konuşan Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Ticari Temsilcisi Tamerlan Taghiyev, "Biz Azerbaycan'ın Ticaret Temsilcisi Ofisi olarak, Türkiye'nin bölgelerine ziyaretler gerçekleştiriyor, iş insanlarıyla temaslarda bulunuyor ve onları ülkemizdeki fırsatlarla buluşturmayı hedefliyoruz. Bu çerçevede, Erzurum'un bizim için ayrı bir önemi bulunmaktadır. Erzurum, tarih boyunca Azerbaycan'la derin kültürel, sosyal ve gönül bağları kurmuş; ortak değerlere odaklanmış kadim bir şehir olmuştur. Bu köklü bağlar, ekonomik ilişkilerin gelişimi açısından da sağlam bir zemin oluşturmaktadır. Tarım, hayvancılık, lojistik, enerji ve birçok diğer sektörde ciddi potansiyele sahip olan Erzurum'un, Bakü-Tiflis-Kars demir yolu gibi önemli ulaştırma hatlarına yakınlığı ve Azerbaycan gazını Türkiye'ye taşıyan Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru Hattı'nın kritik bir geçiş noktası olması, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesinde kilit bir rol oynamasını sağlamaktadır" diye konuştu.

280 MİLYON NÜFUSLUK PAZARA GÜMRÜKSÜZ ERİŞİM Azerbaycan'ın yatırımcılar için avantajlı koşullar sunduğunu belirten Taghiyev, Nahçıvan ve Karabağ bölgeleri de dahil olmak üzere 9 organize sanayi bölgesi ile serbest ekonomik bölgede faaliyet gösteren katılımcılara, yatırım teşvik belgesi sahiplerine geniş kapsamlı muafiyetler sağlandığını bildirdi. Ülkesinin 10 ülke ile olan serbest ticaret anlaşmaları sebebiyle 280 milyon nüfusluk pazara gümrüksüz erişim sağladığını ifade eden Tamerlan Taghiyev, şunları söyledi: "Türk iş insanlarının Azerbaycan'da tarım, ilaç, gıda, cam, deri, madencilik, tekstil, turizm gibi sektörlerde yatırım yapmakla ilgilendiğini ve bu alanlarda önemli adımlar attığını gözlemledik. Bu açıdan birkaç sektöre özellikle dikkat çekmek isterim. Azerbaycan, verimli toprakları, elverişli iklim koşulları ve stratejik coğrafi konumuyla tarım ve hayvancılık alanında büyük bir potansiyele sahiptir. Özellikle işgalden kurtarılan bölgelerde modern sulama sistemleri, entegre çiftlikler ve yem üretimi gibi alanlarda ciddi yatırım fırsatları sunulmaktadır. Azerbaycan, tarım ve hayvancılık sektöründe yatırımcılara önemli vergi muafiyetleri ve teşvikler sunarak, bu alanlarda yatırım yapmayı cazip ve karlı hale getirmektedir. Bunun yanı sıra Azerbaycan'da, çevrenin korunması, yeşil enerjiye geçiş ve karbon emisyonlarının azaltılması yönünde kararlı bir devlet politikası izlendiğini ve işgalden kurtarılmış Karabağ bölgesinin akıllı ve yeşil alan olarak ilan edilmesini dikkate alarak, yenilenebilir enerji ve çevre teknolojileri alanında faaliyet gösteren yatırımcılar için önemli fırsatların bulunduğuna inanıyoruz. Azerbaycan, tarihi zenginlikleri ve sanayi geleneğiyle ağır ve hafif sanayi sektörlerinde güçlü bir konuma sahiptir. Ağır sanayide petrokimya, makine imalatı; hafif sanayide ise tekstil ve deri işleme gibi köklü sektörler öne çıkmaktadır. Ayrıca sahip olduğu kültürel ve doğal değerlerle turizm sektörü de Azerbaycan ekonomisinin dinamik ve büyüyen alanlarından biridir. Bu sektörler, ülkenin ekonomik büyümesinde stratejik bir rol oynamakta ve çeşitlendirilmiş yatırım imkanları sağlamaktadır. Biz Azerbaycan'da yatırım yapmak ve faaliyete başlamak isteyen Türk iş insanları ve şirketlerini gerek Ekonomi Bakanlığı bünyesindeki ilgili kurumlar gerekse diğer alanlardaki kuruluşlarla buluşturmak için her zaman hazırız."

10 FAZLA ALANDA AKTİF GÖRÜŞME Taghiyev, faaliyete başladıkları 2 yıl içinde Türkiye'den Azerbaycan'a giden 20'den fazla yatırım misyonu için kapsamlı programlar düzenledikleri bilgisini verdi. Destek verdikleri Türk yatırımcıların bir kısmının Azerbaycan'da şirketlerini kurduğunu anlatan Tamerlan Taghiyev, halihazırda tarım, yenilenebilir enerji, tekstil, mobilya, madencilik ve kimya gibi alanlarda 10'dan fazla yatırımcı ile aktif görüşmeler ve yatırım süreçlerinin devam ettiğini ifade etti. ‘TİCARETİN ARTIRILMASI EN ÖNEMLİ HEDEF’ Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin tarihi zirvesini yaşadığını anlatan Kars Baş Konsolosu Zamin Aliyev ise "Enerji sahasında olan iş birliğimiz neticesinde bugün her 2 ülkenin iştiraki ile global projelere imza atılıyor. Bu projelerin merkezlerinden biri Erzurum'dur. Lakin bu bizi rahatlatmamalıdır. Herkes, her 2 devlet arasında ilişkilerin daha da ilerlemesi için elinden geleni yapmalıdır. Iğdır'dan sonra bu etkinliğin Erzurum'da yapılmasından çok memnun. Eminim ki gelecek projeler için çok güzel tecrübe olacaktır. Nahçıvan üzerinden Azerbaycan-Türkiye sınırı tam potansiyelinde kullanılmalı, o yol üzerinden ticaretimiz artırılmalıdır. Türkiye'nin bu bölgeleri ile Azerbaycan, Nahçıvan, Karabağ ve Zengezur bölgeleri arasında ticaretin artırılması en önemli hedeflerimiz arasındadır" diye konuştu. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ ise kentin sanayi altyapısı, lojistik gücü, yetişmiş insan kaynağı ve stratejik konumuyla Bakü'yle el ele vererek büyük işlere imza atacaklarına yürekten inandığını söyledi.