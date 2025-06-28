Erzurum'da taş ocağında göçük: 3 ölü (3)

‘ACISIÇOK OLANIN GÜLÜŞÜ GÜZEL OLUR’

Oltu’daki taş ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Tayfur Narşap’ın sosyal medya hesabındaki paylaşımı duygulandırdı. Narşap, fotoğrafının üzerine yazdığı mesajında, “Acısı çok olanın gülüşü güzel olur. Öyle bir gülüyorum ki artık emeği geçen herkesin gelmişine geçmişine şiir olur” ifadeleri yer aldı.