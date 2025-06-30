Tartıştığı eşini bıçakla ağır yaraladı

ERZURUM'da Mehmet T., tartıştığı eşi Kezban T.’yi (48) göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Mehmet T., polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Palandöken ilçesi Müftü Solakzade Mahallesi'ndeki bir apartmanın 2’nci katında meydana geldi. Mehmet T. ile eşi Kezban T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet T., eşi Kezban T.’yi göğsünden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kezban T., Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Kezban T.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi. Olayı öğrenen Kezban T.’nin yakınları hastaneye akın etti.

Mehmet T. olay sonrası polis tarafından gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.