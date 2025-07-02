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Bayburt-Erzurumsınırında içerisinde 2 kişinin bulunduğu M20 j tipi uçak kaza kırıma uğradı.
Bayburt-Erzurumsınırında içerisinde 2 kişinin bulunduğu M20 j tipi uçak kaza kırıma uğradı. 2 kişiye ulaşmak için ekipler bölgeye sevk edildi.
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