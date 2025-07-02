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        Bayburt-Erzurumsınırında içerisinde 2 kişinin bulunduğu M20 j tipi uçak kaza kırıma uğradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 19:34 Güncelleme: 02.07.2025 - 19:34
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        Bayburt-Erzurumsınırında içerisinde 2 kişinin bulunduğu M20 j tipi uçak kaza kırıma uğradı. 2 kişiye ulaşmak için ekipler bölgeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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