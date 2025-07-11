Oto sanayide, çırak, kalfa ve ustalar bilek güreşinde yarıştı

ERZURUM'da sanayi sitesi esnafı için düzenlenen bilek güreşi turnuvası, kıyasıya mücadeleye sahne oldu.

Yakutiye Belediyesi ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen bilek güreşi turnuvasına sanayi sitesi çalışanları büyük ilgi gösterdi. 'Oto Sanayide Bilekler Konuşuyor' sloganıyla gerçekleştirilen turnuvaya çırak, kalfa ve ustalar mücadele etti. Sanayi sitesinde kurulan alanda gerçekleştirilen turnuvaya yaklaşık 100 sporcu katıldı. Erzurum protokolünün de izlediği organizasyona bilek güreşinde dünya, Avrupa ve Asya birincilikleri olan, ‘Türk terminatör’ lakabı ile tanınan Gökhan Seven katılarak sanayi çalışanlarına destek verdi. Kıran kırana geçen müsabakalarda bileklerinden sakatlanan yarışmacılara ambulansta müdahale edildi. Sıcak havaya rağmen büyük ilgi gören turnuva yaklaşık 4 saat sürdü. Renkli ve heyecanlı anların yaşandığı turnuvada dereceye giren sporculara madalya takdim edildi.

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, sanayide turnuva teklifinin Gençlik ve Spor Müdürlüğünden geldiğini belirterek, "Biz de destekledik. Burada profesyonel manada bir yarış yok. Amatör anlamda çıraklarımız, kalfalarımız ve ustalarımız bileklerini konuşturuyorlar. Zaten sanayide çalışan kardeşlerimiz akşama kadar bilekleriyle mücadele ediyor. Biz de bunu festival havasında, spor etkinlik havasında organize ettik" diye konuştu.