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        Oto sanayide, çırak, kalfa ve ustalar bilek güreşinde yarıştı

        ERZURUM'da sanayi sitesi esnafı için düzenlenen bilek güreşi turnuvası, kıyasıya mücadeleye sahne oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 17:01 Güncelleme: 11.07.2025 - 17:01
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        Oto sanayide, çırak, kalfa ve ustalar bilek güreşinde yarıştı
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        ERZURUM'da sanayi sitesi esnafı için düzenlenen bilek güreşi turnuvası, kıyasıya mücadeleye sahne oldu.

        Yakutiye Belediyesi ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen bilek güreşi turnuvasına sanayi sitesi çalışanları büyük ilgi gösterdi. 'Oto Sanayide Bilekler Konuşuyor' sloganıyla gerçekleştirilen turnuvaya çırak, kalfa ve ustalar mücadele etti. Sanayi sitesinde kurulan alanda gerçekleştirilen turnuvaya yaklaşık 100 sporcu katıldı. Erzurum protokolünün de izlediği organizasyona bilek güreşinde dünya, Avrupa ve Asya birincilikleri olan, ‘Türk terminatör’ lakabı ile tanınan Gökhan Seven katılarak sanayi çalışanlarına destek verdi. Kıran kırana geçen müsabakalarda bileklerinden sakatlanan yarışmacılara ambulansta müdahale edildi. Sıcak havaya rağmen büyük ilgi gören turnuva yaklaşık 4 saat sürdü. Renkli ve heyecanlı anların yaşandığı turnuvada dereceye giren sporculara madalya takdim edildi.

        Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, sanayide turnuva teklifinin Gençlik ve Spor Müdürlüğünden geldiğini belirterek, "Biz de destekledik. Burada profesyonel manada bir yarış yok. Amatör anlamda çıraklarımız, kalfalarımız ve ustalarımız bileklerini konuşturuyorlar. Zaten sanayide çalışan kardeşlerimiz akşama kadar bilekleriyle mücadele ediyor. Biz de bunu festival havasında, spor etkinlik havasında organize ettik" diye konuştu.

        Turnuvaya katılanlara teşekkür eden Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, "Bu yoğun iş gününüzde baktık ki spora ayıracak zamanınız yok, biz sporu sizin ayağınıza getirmeyi planladık. Başkanım da bize destek verdi. Bundan sonra bu tür faaliyetleri sık sık sanayide yapıp en azından spor kültürü oluşturma adına sizinle birlikte olmaya çalışacağız" dedi.

        Turnuvanın günlerini renklendirdiğini söyleyen mobilya ustası Mustafa Geyik, "İşimiz akşama kadar stresli geçiyor. Etkinlik sanayide güzel ve neşeli bir ortam sağladı" dedi.

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