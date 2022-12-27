Erzurum'da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 7 zanlı yakalandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ERZURUM (A) - Erzurum'da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye finansal destek sağlayanlara yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aylardır terör örgütlerine finansal desteklerin ortaya çıkarılmasına yönelik sürdürdükleri teknik ve fiziki takipler sonucu belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyon yaptı.

DEAŞ'ın çatışma bölgelerindeki örgüt üyelerine para transferi yaptığı belirlenen Barış K, İbrahim K, Semih G, Ahmet K, Sinan B. ve Mehmet Ali D. gözaltına alındı.

Terör örgütü El Kaide'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ise örgüt mensuplarına finansal destek sağladığı ve cezaevindeki terör örgütü üyeleriyle irtibatlı olduğu tespit edilen Orhan P. operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin ikamet ve araçlarında çok sayıda yasaklı yayın, örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.