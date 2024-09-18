Erzurum'da üniversite kazanan öğrencileri gençlik liderleri ve görevliler karşılıyor

Erzurum'a üniversite kazanarak gelen öğrenciler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen organizasyonla havalimanı, otogar ve tren garında karşılanıyor.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gençlik liderleri ve Gençlik ve Spor Bakanlığının yurtlarının yetkilileri otogar, havalimanı ve tren garında kente gelen öğrencilere "hoş geldin" demek için stant kurdu.

Gençlik liderleri ve yetkililer, kente giriş yapan öğrencileri çeşitli ikramlarla karşılayıp, barınacakları yurtlara yönlendiriyor.