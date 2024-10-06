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        Erzurum'da 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Erzurum'un Aziziye ilçesinde 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 14:26 Güncelleme: 06.10.2024 - 14:26
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        Erzurum'da 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Erzurum’un Aziziye ilçesinde 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, “Türkiye Geneli Aranan Şahılar Uygulaması” kapsamında çalışma yaptı.

        Ekipler yaptığı çalışmayla, "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası olan firari O.M’nin (26) Çiğdemli Mahallesi’nde olduğunu tespit etti.

        İkamete düzenlenen operasyonda yakalanan O.M. jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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