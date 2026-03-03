Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Erzurum'da hassas burunlu köpeklerin desteğiyle narkotik uygulama yapıldı

        Erzurum'da hassas burunlu dedektör köpekler "Magnum" ve "Hera"nın desteğiyle yaklaşık 100 polisin katılımıyla "Narko Alan Uygulaması" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 12:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da hassas burunlu köpeklerin desteğiyle narkotik uygulama yapıldı

        Erzurum'da hassas burunlu dedektör köpekler "Magnum" ve "Hera"nın desteğiyle yaklaşık 100 polisin katılımıyla "Narko Alan Uygulaması" yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Kazım Karabekir Paşa Mahallesi'nde "Narko Alan" uygulaması gerçekleştirildi.

        Uygulamaya katılan İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, ekiplere öncelikle can güvenliklerini sağlamaları gerektiğini belirterek, denetimlerde vatandaşlarla iletişimlerinin nezaket kuralları çerçevesinde olması talimatını verdi.

        Karaburun, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla denetim ve çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.

        Güvenlik önlemleri alarak oluşturulan 8 noktada durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların kontrolünü yapan ekipler, bazı araçlarda da dedektör köpekler "Magnum" ve "Hera" ile arama yaptı.

        Uygulama kapsamında ekipler, 164 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) bilgisini inceledi, 69 aracı sorguladı ve 10 metruk bina ile mahalledeki parkları kontrol etti.

        Ekipler, denetimlerde bir miktar uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheliyi gözaltına aldı, 2 araca kurallara uymamaktan 7 bin 719 lira ceza kesti.

        Uygulamada, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Özkan Yücesan ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürü Semih Seğmen de hazır bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        Bill Clinton'dan 'Trump' ve 'Epstein' açıklaması
        Bill Clinton'dan 'Trump' ve 'Epstein' açıklaması
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Murat Dalkılıç ameliyat oldu
        Murat Dalkılıç ameliyat oldu
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        İnsanlığın şahitleri risk altında
        İnsanlığın şahitleri risk altında
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömmüştü! 3. cinayet mektubu!
        Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömmüştü! 3. cinayet mektubu!
        Söylentilere yanıt geldi
        Söylentilere yanıt geldi

        Benzer Haberler

        Erzurum'da 3 günde 1134 mahallenin yolu açıldı
        Erzurum'da 3 günde 1134 mahallenin yolu açıldı
        Erzurum ve Kars'ta 41 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
        Erzurum ve Kars'ta 41 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
        Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı'da dondurucu soğuk hava etkili oluyor
        Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı'da dondurucu soğuk hava etkili oluyor
        Kur'an kursu öğrencileriyle iftar yaptılar
        Kur'an kursu öğrencileriyle iftar yaptılar
        Erzurum'da bir yılda 7 bin 930 yapı ve 2 bin 381 yapı kullanma ruhsatı veri...
        Erzurum'da bir yılda 7 bin 930 yapı ve 2 bin 381 yapı kullanma ruhsatı veri...
        Polisten "Narko Alan" operasyonu
        Polisten "Narko Alan" operasyonu