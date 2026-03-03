Canlı
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Erzurum ve Kars'ta 41 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

        Erzurum ile Kars'ta kar ve tipi yüzünden 41 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 10:44 Güncelleme:
        Kentte etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle 33 yerleşim yerinde ulaşım sağlanamıyor.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kars'ta da olumsuz hava koşulları yüzünden 8 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

