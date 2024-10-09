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        Erzurum'da kaybolan zihinsel engelli, jandarma tarafından bulundu

        Erzurum'un Horasan ilçesinde kaybolan zihinsel engelli kişi, 8 gün sonra jandarma ekiplerince bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 20:05 Güncelleme: 09.10.2024 - 20:05
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        Erzurum'da kaybolan zihinsel engelli, jandarma tarafından bulundu
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        Erzurum'un Horasan ilçesinde kaybolan zihinsel engelli kişi, 8 gün sonra jandarma ekiplerince bulundu.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Mollaahmet Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Ş.K'nin (45), ailesi tarafından 7 Ekim'de bir haftadır kayıp olduğu ihbarı üzerine arama çalışması başlattı.

        Ekipler, Ş.K'nin geçmiş olabileceği güzergah üzerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

        Sosyal medya üzerinden verilen kayıp ilanlarına vatandaşlar tarafından görüldüğü yer ile ilgili yapılan yorumları da dikkate alan jandarma ekipleri, Ş.K'nin kent merkezinde olabileceğini değerlendirdi.

        Araştırmayı derinleştiren ekipler, kayıp Ş.K'yi kent merkezinde bularak ailesine teslim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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