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        Erzurum'da 8 ayrı suçtan kaydı olan firari hükümlü yakalandı

        Erzurum'un Pasinler ilçesinde çeşitli suçlardan 8 kaydı ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 14:11 Güncelleme: 14.10.2024 - 14:12
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        Erzurum'da 8 ayrı suçtan kaydı olan firari hükümlü yakalandı
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        Erzurum'un Pasinler ilçesinde çeşitli suçlardan 8 kaydı ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Pasinler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu kapsamda yaptıkları çalışmalarda, "cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" , "bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma taşıma veya bulundurma", "dolandırıcılık", "şantaj", "resmi belgede sahtecilik", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından kaydı ve hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

        Hükümlü, jandarma ve emniyetteki işlemlerinin ardından Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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