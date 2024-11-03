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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 18:20 Güncelleme: 03.11.2024 - 18:20
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:ErzurumKazım Karabekir

        Hakemler: Çağdaş Altay, Mehmet Kapluhan, Serdar Soydan

        Erzurumspor FK: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Roshi (Dk. 74 Celal Hanalp), Crociata, Azubuike (Dk. 77 Sefa Akgün), Giorbelidze, Teklic (Dk. 74 Furkan Özhan), Eren Tozlu (Dk. 85 Koray Kılıç), Mamba (Dk. 85 Tasev)

        Amed Sportif Faaliyetler: Nurullah Aslan, Batuhan Tur, N'Koulou, Alberk Koç, Uğur Adem Gezer, Cassubie (Dk. 62 Serkan Odabaşoğlu), Oktay Aydın (Dk. 88 Lourenço), Assombalonga, Çekdar Orhan (Dk. 46 Doğan Can Davas), Gradel (Dk. 62 Yılmaz Ceylan), Lovriç (Dk. 46 Traore)

        Goller: Dk. 36 Mamba, Dk. 53 Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK)

        Sarı kart: Dk. 45+2 Çekdar Orhan, Dk. 79 Doğan Can Davas, (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 64 Roshi, Dk. 75 Furkan Özhan, Dk. 77 Azubuike (Erzurumspor FK)

        ERZURUM

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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