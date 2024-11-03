Stat:ErzurumKazım Karabekir
Hakemler: Çağdaş Altay, Mehmet Kapluhan, Serdar Soydan
Erzurumspor FK: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Roshi (Dk. 74 Celal Hanalp), Crociata, Azubuike (Dk. 77 Sefa Akgün), Giorbelidze, Teklic (Dk. 74 Furkan Özhan), Eren Tozlu (Dk. 85 Koray Kılıç), Mamba (Dk. 85 Tasev)
Amed Sportif Faaliyetler: Nurullah Aslan, Batuhan Tur, N'Koulou, Alberk Koç, Uğur Adem Gezer, Cassubie (Dk. 62 Serkan Odabaşoğlu), Oktay Aydın (Dk. 88 Lourenço), Assombalonga, Çekdar Orhan (Dk. 46 Doğan Can Davas), Gradel (Dk. 62 Yılmaz Ceylan), Lovriç (Dk. 46 Traore)
Goller: Dk. 36 Mamba, Dk. 53 Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK)
Sarı kart: Dk. 45+2 Çekdar Orhan, Dk. 79 Doğan Can Davas, (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 64 Roshi, Dk. 75 Furkan Özhan, Dk. 77 Azubuike (Erzurumspor FK)
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