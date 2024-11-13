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        Erzurum'da 34 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Erzurum'da 34 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 16:35 Güncelleme: 13.11.2024 - 16:42
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        Erzurum'da 34 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Erzurum'da 34 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzurum genelinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, narkotik madde arama köpeği "Hera" ile operasyon düzenleyen polis ekipleri, 34 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı, diğerinin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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