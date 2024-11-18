AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Erzurum'da partililerle buluştu:

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Biz eser siyaseti yapıyoruz, konser siyaseti yapmıyoruz. Belediye başkanlarımız gece gündüz çalışır, milletimize hizmet üretir, milletten aldıkları emaneti, kılı kırk yararak millete hizmet döndürme çabası içinde olurlar." dedi.

Efkan Ala, AK Parti Erzurum İl Başkanlığında partililerle bir araya geldiği toplantıda, Türkiye'de ilçe bazında kongrelerin 3'te 2'sini yaptıklarını söyledi.

Kongrelerin büyük bir heyecanla yapıldığını ifade eden Ala, "Kongrelerimizde gördüğümüz, Türkiye'de gerçekten umudun adı AK Parti. Müthiş heyecanla kongreler yapılıyor ve vatandaşlarımızın, teşkilatların dinamizmi damga vuruyor. Çünkü aldıkları emaneti ancak kendileri için kullanan, kendileri söz konusu olursa performans gösteren siyasi anlayışları vatandaşlarımız görüyor. Biz eksik yok diyemeyiz, eksikleri görüp ötelemeden gidermek için siyaset yapıyoruz. Biz her alandaki problemleri görüp, çözerek yola devam ediyoruz. Bizim siyasi anlayışımız budur. Onun için Türkiye'nin önündeki riskleri giderip bertaraf edeceğiz." diye konuştu.

Belediye başkanlarının millete hizmet vermek için çalıştığını belirten Ala, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu millet hizmetlerin en iyisine layıktır. Biz eser siyaseti yapıyoruz, konser siyaseti yapmıyoruz. Belediye başkanlarımız gece gündüz çalışır, milletimize hizmet üretir, milletten aldıkları emaneti, kılı kırk yararak millete hizmet döndürme çabası içinde olurlar. Biz bu kültür ve anlayışla yolumuza devam ediyoruz. Hiçbir zaman gerçekten o tartışmaların içinde olmamaları gereken belediye başkanları, yani bir konser için 94 milyon lira harcayabilen, birkaç günlük etkinlik için bu kadar yüksek meblağı hesap kitap yapmadan, onu da bilmiyorsan vicdanlarına da danışmadan harcayabiliyorlar. Bizim millet için harcayacağımız zaman çok ama israf edeceğimiz zamanımız yok. Millet için harcayacağımız kaynak çok. Türkiye'de o kaynağı 3 kat büyüttük ama başkaları için fuzuli harcayacağımız, başkaları için harcamış gibi gösterip de başka yerlere aktaracağımız kaynağımız yok."

- "Gazze, 100 yıl önce bu milletin topraklarıydı" İsrail'in, Filistin'e yönelik saldırılarına da değinen Ala, şunları kaydetti: "İsrail denen haydut Netanyahu hükümeti, çete bir terör örgütü gibi davranıyor ve oradaki kardeşlerimizi soykırıma tabi tutuyor. Bunu naklen yayımlıyorlar, dünyanın gözü önünde yapıyorlar. Bunu da bütün uluslararası kuruluşlar seyrediyor. Aslında orası Gazzelilere değil biliyoruz ki bu zulmü yapanlara mezar olacaktır, çünkü zulümle payidar olmuş bir devlet yoktur. Kim zulmetmişse, o zulüm kendisine dönmüş ve bedelleri ödetmiştir. Biz en yüksek seviyede buna itirazı dünyada dile getiriyoruz. Bunu asla unutturmamalıyız, kendi değerlerimizle yolumuza devam etmek zorundayız. Türkiye daha güçlü olmak zorundadır ve bunun için çalışmalıyız. Bizim için büyük ve güçlü devlet olmak bir seçenek değil mecburiyettir çünkü bizim sorumluluk alanlarımız, fiziki coğrafyamızdan çok daha büyüktür. Türkiye Türkiye'den büyüktür, gönül coğrafyamız ise çok daha büyüktür. Bugün bizim adından söz ettiğimiz Gazze toprakları, 100 yıl önce bu milletin topraklarıydı."

Ala, Türkiye'yi gelişmiş ülkeler arasına sokma hedeflerinin sürdüğünü dile getirerek, "Bütün bu ateş çemberinin içinde Cumhur İttifakı olarak bir hedef koyduk, Türkiye Yüzyılı hedefi. AK Parti bugüne kadar da Türkiye'yi 3 kat büyüttü. Bundan sonra da daha fazlasını yapacak programımızı yapmış, ortaya koymuşuz, biraz sabır gerekiyor. Çok daha iyi sonuçları alacağız ve Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş, kalkınmış 10 ülkesi arasına sokacağız. Bu hedeflerde bir sapma yok, ara sıra duraksamalar oluyor, dünyadaki gelişmelere paralel olarak. İstikamette bir değişme yok ve emin adımlarla yürüyoruz çünkü etrafımızda olup bitenlere bakınca öyle davranmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Her vatandaşın oyuna talip olduklarını anlatan Ala, tek vücut olarak 85 milyon insanın rızasını almayı hedeflediklerini, hangi partiden olursa olsun bütün vatandaşların kendileri için kıymetli olduğunu ifade etti. - Mezun olduğu liseyi ziyaret etti Kentteki ziyaretleri kapsamında Valilik ve Büyükşehir Belediyesi'ni de ziyaret eden Ala, ardından mezun olduğu Erzurum İmam Hatip Lisesi'ni gezdi.