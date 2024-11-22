Erzurum'da 22 Kasım Dünya Diş Hekimleri Günü kutlandı

Başhekim Tuşik, AA muhabirine, diş hekimlerinin önemli sağlık hizmeti sunduğunu belirterek, "Diş hekimleri, toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlendirilmesi, bireylerin ağız ve diş sağlığının korunması ve iyileştirilmesinde, her türlü bakım ve tedavinin gerçekleştirilmesinde özverili çalışmalar yürütüyor. dedi.

Başhekim Tuşik, 22 Kasım Dünya Diş Hekimleri Günü dolayısıyla poliklinik odalarında ziyaret ettiği Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ndeki diş hekimlerine karanfil dağıttı.

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