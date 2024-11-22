Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da 22 Kasım Dünya Diş Hekimleri Günü kutlandı

        Erzurum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dr. Erol Tuşik, merkezdeki diş hekimlerine karanfil dağıtarak 22 Kasım Dünya Diş Hekimleri Günü'nü kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 18:13 Güncelleme: 22.11.2024 - 18:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da 22 Kasım Dünya Diş Hekimleri Günü kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dr. Erol Tuşik, merkezdeki diş hekimlerine karanfil dağıtarak 22 Kasım Dünya Diş Hekimleri Günü'nü kutladı.

        Başhekim Tuşik, 22 Kasım Dünya Diş Hekimleri Günü dolayısıyla poliklinik odalarında ziyaret ettiği Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ndeki diş hekimlerine karanfil dağıttı.

        Merkezde çalışanların yanı sıra tüm diş hekimlerinin 22 Kasım Dünya Diş Hekimleri Günü'nü kutlayan Tuşik, hekimlere çalışmalarında başarılar diledi.

        Başhekim Tuşik, AA muhabirine, diş hekimlerinin önemli sağlık hizmeti sunduğunu belirterek, "Diş hekimleri, toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlendirilmesi, bireylerin ağız ve diş sağlığının korunması ve iyileştirilmesinde, her türlü bakım ve tedavinin gerçekleştirilmesinde özverili çalışmalar yürütüyor. dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Yenilenebilir enerjide hedef Avrupa'da ilk 3"
        "Yenilenebilir enerjide hedef Avrupa'da ilk 3"
        Kasımpaşa'dan o iddialara yalanlama!
        Kasımpaşa'dan o iddialara yalanlama!
        22 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        22 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıktı
        Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıktı
        "Sevk zincirini kırıp 45 dakikada hastaya uygun hastaneyi buluyoruz!"
        "Sevk zincirini kırıp 45 dakikada hastaya uygun hastaneyi buluyoruz!"
        Play-off'taki rakibimiz belli oldu
        Play-off'taki rakibimiz belli oldu
        Dolandırıcılar dinlemeye takıldı: Oturup bizi mi dinleyecekler!
        Dolandırıcılar dinlemeye takıldı: Oturup bizi mi dinleyecekler!
        İlk transfer Jakobs!
        İlk transfer Jakobs!
        Bin liralık çorbanın maliyeti kaç TL?
        Bin liralık çorbanın maliyeti kaç TL?
        İşte en güçlü 10 süper bilgisayar!
        İşte en güçlü 10 süper bilgisayar!
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Milli ara yara oldu!
        Milli ara yara oldu!
        AKOM'dan İstanbul uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul uyarısı!
        25 yaşındaki hemşire Selen Bilgin’in otopsi detayları ortaya çıktı!
        25 yaşındaki hemşire Selen Bilgin’in otopsi detayları ortaya çıktı!
        Kış aylarında metabolizmayı hızlandırmanın yolları
        Kış aylarında metabolizmayı hızlandırmanın yolları
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"

        Benzer Haberler

        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, 208'inci programını Erzurum'da y...
        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, 208'inci programını Erzurum'da y...
        Erzurum'da geleceğin bisiklet şampiyonları okullarda keşfediliyor
        Erzurum'da geleceğin bisiklet şampiyonları okullarda keşfediliyor
        Erzurum'da kamu çalışanlarına "stresle başa çıkma ve öfke kontrolü" eğitimi...
        Erzurum'da kamu çalışanlarına "stresle başa çıkma ve öfke kontrolü" eğitimi...
        'Yaşamaz' denilen bebekti, doktor oldu; çocukların hayata sarılmasını sağlı...
        'Yaşamaz' denilen bebekti, doktor oldu; çocukların hayata sarılmasını sağlı...
        Rus sevgilinin ölümünde beraat kararı verilen sanık yeniden yargılanacak
        Rus sevgilinin ölümünde beraat kararı verilen sanık yeniden yargılanacak
        Erzurum'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
        Erzurum'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu