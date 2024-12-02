Narman Peribacaları karla kaplandı

Atlarıyla karda gezinti yapan yöredeki bazı vatandaşlar da eşsiz manzarada keyifli vakit geçirdi.

Kar yağışının ardından kırmızı-beyaz görünüme kavuşan peribacalarını, her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor.

Erzurum'un Narman ilçesindeki peribacaları ve çevresi, son günlerde etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

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