Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 zanlı tutuklandı
Erzurum'da düzenlenen operasyonlarda 10 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan yabancı uyruklu 1 şüpheli tutuklandı.
Erzurum'da düzenlenen operasyonlarda 10 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan yabancı uyruklu 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çeşitli adres ve şahıslara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 10 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, İran uyruklu A.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.